拖車被檢舉「逼車」挨罰1萬8 法官查無逼車行為判免罰

林姓男子被警方以「逼車」開單告發，但法官調查後，認為林僅構成超車不當，位有逼車行為，撤銷原處分。大貨車示意圖，與本新聞無關。（記者張議晨攝）

2020-02-16 19:03:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕林姓駕駛去年5月駕駛大型聯結車，行經新北市貢寮區台2線101.5公里路段時，為超車違規跨越雙黃線，警方認為林男是惡意逼車，開罰1.8萬元，並記違規3點；林男不服申訴，宜蘭地方法院勘驗行車紀錄器，認為林男雖有不當超車行為，但未構成「逼車讓道」，不算重大違規，判林男免罰。

林姓大貨車駕駛去年5月17日上午9時許，行經台2線貢寮路段，因超越前方李姓友人駕駛的大型槽車，而被警方當場攔停，警方認為林男「以迫近方式迫使前車讓車」開罰。

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林男收到罰單後不服，主張當時他行駛路段為雙黃線轉變為虛線路段，李男是他好友，槽車因載運危險物品不能開太快，所以李男選在適當直線路段靠右，讓他順利超車；依照當時狀況，他根本不算是「逼車」要前車讓道，開罰也應該是超車不當。

但製單的公路總局台北區監理所認為，依據警方開罰前觀察，李男並無顯示右邊方向燈，或用手勢禮讓林男先過；且對向還有1台貨櫃車正好行駛而來，林男逼車讓道嚴重影響用路人安全，若閃避不及，恐造成嚴重交通事故。

承審法官勘驗林男車上行車紀錄器，發現林男在超車前，李男槽車確實有靠右行駛的「讓道」舉動；李男到庭時也舉大車駕駛習慣，「如果要讓後方車先走，最快就是靠右，當時也透過無線電跟林男打過招呼」。

承審法官認為，雖林男超車時對向還有另部貨櫃車，但該車與林男車輛還有相當距離，林男也是等兩車交會後，才繼續向前超車，雖林跨越雙黃線超車不當，但不構成「任意以迫近、驟然變換車道，迫使他車讓道」，撤銷原處分。

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