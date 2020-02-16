行李箱撞箱錯拿 警找上門迷糊女才驚覺搞烏龍

果然在裡頭的小登機箱上發現綁著寫有陳姓女市民姓名及地址的行李掛牌。（記者許國楨翻攝）

2020-02-16 17:15:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市潘姓女市民日前出國返台後自機場搭乘客運返家，下車後驚見行李不翼而飛趕緊求助警方，員警到場了解遺失過程，發現客運行李艙內還遺留1個與潘女描述極為相似的行李箱，上頭掛有陳姓女市民的行李掛牌，原來二人行李箱太過相似，提前下車陳女一時匆忙不慎拿錯，幸經員警細心查明及耐心協助，讓雙方的行李箱都物歸原主。

台中市第三分局東區分駐所當天獲報，台中轉運站有民眾需警方協助，警員陳彥中、林煥庭趕往了解時，潘女向員警表示，自己稍早出國搭機返台後，搭乘國光客運抵達台中，下車時卻找不到行李箱，因內有滿滿的旅行回憶和戰利品，想請警方協助調閱監視器尋回。

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員警得知後仔細詢問潘女行李箱特徵及大小，發現潘女所乘坐的客運行李艙中，遺留1個極為相似卻非潘女所有的行李箱，為尋找所有人，員警只好打開行李箱檢視是否有相關資訊，果然在裡頭的小登機箱上發現綁著寫有陳姓女市民姓名及地址的行李掛牌，因該址距離轄區不遠，員警直接循該址尋人查訪。

此時陳女見警方到訪也大吃一驚，表示因旅行返家太過疲憊，還沒打開行李箱整理行李，趕緊檢視才驚覺拿錯他人的行李箱不好意思表示，因二人的行李箱實在太像，提前下車時因為又累又匆忙，才會不小心搞錯了！直向員警道謝，對於自己的烏龍造成對方困擾也感到很抱歉，所幸在警方協助下，雙方行李箱最後都順利回到主人身邊。

警方打開行李箱檢視是否有相關資訊。（記者許國楨翻攝）

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