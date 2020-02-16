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雜貨店色老闆強姦智障女被關出獄 又在店內猥褻女童

雜貨店色老闆對未滿14歲女子強制猥褻，被台東地院判處有期徒刑4年6月，二審維持原判。（圖擷取自GOOGLE地圖）

雜貨店色老闆對未滿14歲女子強制猥褻，被台東地院判處有期徒刑4年6月，二審維持原判。（圖擷取自GOOGLE地圖）

2020-02-16 17:06:05

［記者黃明堂／台東報導］台東縣一位家有妻室、經營雜貨店的老闆，以5元銅板加1顆梅子為代價，親吻及撫摸小女童胸部及生殖器。花蓮高分院駁回被告上訴，維持台東地院一審對未滿14歲女子強制猥褻罪判決，處有期徒刑4年6月。

這位色老闆是在前年5月對不到10歲的女童猥褻，並有店內監視錄影為證，因此被判刑，但女童供述他對她的猥褻行為已有多次，事後都給她梅子吃，她因為怕被家人罵，所以一直都沒說。直到國小老師發現有異，才追查出她被猥褻。

可惡的是，這位色老闆早有性侵前科，在民國97年間，對到店內拿走報紙的23歲智障女子，以要載她回家告訴她父母為由，叫她坐進小貨車，並在車內強姦得逞，被依妨害性自主罪判關8年半，出獄後仍不改毛病。

判決書指出，前年5月間，小女童到雜貨店買皮蛋，色老闆趁當時店內無人，將她抱到皮蛋貨架的通道末端，親吻她的嘴唇、撫摸胸部，女童表示不要，他的手伸入女童內褲，撫摸陰部。

色老闆雖然否認犯行，卻有自家監視器為證，雖未拍到他猥褻的直接畫面，但畫面一一推翻他的辯詞，一、二審法官都採信女童說法。

原來這位女童有位愛喝酒的父親，常叫女童買酒，而且指定到這家買，女童被色老闆猥褻多次，雖感噁心，但也不知道該怎麼辦。

學校輔導老師發現她的情況，向113通報，當天晚上，女童還曾依父親指示到雜貨店買酒，色老闆也準備再猥褻她，結果有人進來買東西，女童趕快跑掉，隔天到校，很高興的向老師說逃過一次。

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