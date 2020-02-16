徐國勇弔唁高雄殉職消防小隊長 馮妻泣：不要再有下一人！

內政部長徐國勇（左一）今上午到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌，並神情哀戚地慰問家屬。（記者方志賢攝）

2020-02-16 14:40:22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市消防隊員日前出勤時，與拖板車擦撞，造成1死4傷悲劇。內政部長徐國勇今上午到醫院探視受傷住院的4名消防隊員後，再到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌，馮的妻子則泣訴「希望能增加人力，不要再有下一個人！」

徐國勇今上午先到小港醫院、國軍高雄總醫院及高雄長庚醫院探視受傷住院的消防隊員，接著又到市立殯儀館旁靜思園向因公殉職的馮永昌靈前上香致意，他神情哀戚地慰問家屬。

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馮永昌的妻子哭訴「消防人力不夠，大家都做得很辛苦！」、「希望能增加人力，不要再有下一個人！」她說要讓打火兄弟有個「穩定」，最重要的金錢與人員，要讓他們好好休息，因為他們都太累了！

馮小隊長的兒子今年要從東吳法律系畢業，律師出身的徐國勇也鼓勵馮的兒子好好加油，考上律師執照，親戚也說，「小隊長等了5年，最期待能參加兒子的畢業典禮，如今也參加不了！」

徐國勇受訪時表示，往生或受傷的消防隊員就像自己的兄弟、兒子，讓他很難過，對於受傷弟兄提出的建議，他會要求消防署及各縣市消防局做改進，尤其消防車安全帶問題要立即解決，以後買車就要買原廠配備好的，如果改裝也要經過相關認證。

徐國勇強調，「如果消防隊員自己的安全都無法維護，如何救人？」而這次意外還牽涉到路權問題，他要呼籲所有車輛遇到消防車、救護車、警車執行公權，當他們打開警鈴、閃示燈時，路權就是他們的，他們有絕對優先路權，每個人都要讓他們！如果那輛拖板車遵守絕對路權，悲劇就不會發生！

內政部長徐國勇今上午到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌。（記者方志賢攝）

內政部長徐國勇（左一）今上午到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌。（記者方志賢攝）

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