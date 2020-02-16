為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

徐國勇弔唁高雄殉職消防小隊長 馮妻泣：不要再有下一人！

內政部長徐國勇（左一）今上午到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌，並神情哀戚地慰問家屬。（記者方志賢攝）

內政部長徐國勇（左一）今上午到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌，並神情哀戚地慰問家屬。（記者方志賢攝）

2020-02-16 14:40:22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市消防隊員日前出勤時，與拖板車擦撞，造成1死4傷悲劇。內政部長徐國勇今上午到醫院探視受傷住院的4名消防隊員後，再到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌，馮的妻子則泣訴「希望能增加人力，不要再有下一個人！」

徐國勇今上午先到小港醫院、國軍高雄總醫院及高雄長庚醫院探視受傷住院的消防隊員，接著又到市立殯儀館旁靜思園向因公殉職的馮永昌靈前上香致意，他神情哀戚地慰問家屬。

馮永昌的妻子哭訴「消防人力不夠，大家都做得很辛苦！」、「希望能增加人力，不要再有下一個人！」她說要讓打火兄弟有個「穩定」，最重要的金錢與人員，要讓他們好好休息，因為他們都太累了！

馮小隊長的兒子今年要從東吳法律系畢業，律師出身的徐國勇也鼓勵馮的兒子好好加油，考上律師執照，親戚也說，「小隊長等了5年，最期待能參加兒子的畢業典禮，如今也參加不了！」

徐國勇受訪時表示，往生或受傷的消防隊員就像自己的兄弟、兒子，讓他很難過，對於受傷弟兄提出的建議，他會要求消防署及各縣市消防局做改進，尤其消防車安全帶問題要立即解決，以後買車就要買原廠配備好的，如果改裝也要經過相關認證。

徐國勇強調，「如果消防隊員自己的安全都無法維護，如何救人？」而這次意外還牽涉到路權問題，他要呼籲所有車輛遇到消防車、救護車、警車執行公權，當他們打開警鈴、閃示燈時，路權就是他們的，他們有絕對優先路權，每個人都要讓他們！如果那輛拖板車遵守絕對路權，悲劇就不會發生！

內政部長徐國勇今上午到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌。（記者方志賢攝）

內政部長徐國勇今上午到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌。（記者方志賢攝）

內政部長徐國勇（左一）今上午到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌。（記者方志賢攝）

內政部長徐國勇（左一）今上午到靈堂弔唁殉職的消防小隊長馮永昌。（記者方志賢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
消防小隊長喪命 高市消防局：努力朝「殉職」方向認定撫卹
2020-02-15 14:05

消防小隊長喪命 高市消防局：努力朝「殉職」方向認定撫卹
消防水箱車後座無安全帶 小隊長拋飛枉死
2020-02-15 05:30

消防水箱車後座無安全帶 小隊長拋飛枉死
居家抗潮對策 用對方法事半功倍！

居家抗潮對策 用對方法事半功倍！
未讓鳴笛消防車 曳引車黃燈搶快釀禍
2020-02-15 05:30

未讓鳴笛消防車 曳引車黃燈搶快釀禍
消防員殉職 高雄市消防局全面要求繫安全帶
2020-02-14 21:32

消防員殉職 高雄市消防局全面要求繫安全帶
社會今日熱門
2020-02-15 17:04

照顧生病女友…癡情郎變癡漢 偷拍俏姊姊洗澡

2020-02-16 10:27

緝拿南台大毒梟全紀錄 5分鐘短片比電影還精采 影片

2020-02-16 11:24

單親媽媽攜兒女旅館輕生 2童身亡、母獲救

2020-02-15 21:46

酒駕出車禍 新北女刑警記大過送辦

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播