景觀受阻又沒登哈里發塔 退休外交官告旅行社

台北簡易認為，旅行社應賠償當事人3萬6462元。示意圖

2020-02-16 13:31:24

〔記者溫于德／台北報導〕退休外交官韓伯勳花58萬餘元帶妻子參加郵輪旅遊，在艙房內卻發現，救生艇擺在艙房陽台外影響景觀，行經海盜區又封閉門窗，且未依行程登上杜拜哈里發塔，故向成長旅行社求償29萬元。台北簡易庭認為，旅行社未提前通知不會前往哈里發塔已違約，去年12月13日判應賠償5%團費加上沒進入哈里發塔所浪費的時間，共3萬6462元，可上訴。

成長旅行社舉辦「馬可波羅東遊記歌詩達威尼斯號-米蘭杜拜27+1日遊」，起自去年3月3日，同月30日結束。

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韓伯勳夫婦主張，他們3月8日在義大利登船後，發現艙房外有一個大洞，洞頂上方還有2艘救生艇，僅能在洞邊探能看見海景，並非原約定的陽台艙房。後來行經紅海海盜區時，門窗還被裝甲分割器從外封閉，夫妻雖向旅行社隨團人員求助，仍未獲解決，是船公司免費提供升等才解決。

韓伯勳夫妻認為，旅行社事後還稱夫妻住的艙房就是陽台艙，可見旅行社巧立名目低品高賣，應賠償艙房差價共18萬元；另旅行社也未依行程約定安排杜拜哈里發塔的第124層景觀台，應賠償5%團費，加上夫妻各4萬元精神慰撫金，總計求償29萬元。

旅行社辯稱，確實依約訂了船公司2樓陽台艙房供韓伯勳夫妻入住，只是韓伯勳夫妻對船艙樓層有認知差異，且船公司行前也未公告旅行社經紅海時會封艙，是旅行社人員得知後迅速與台北辦公室及船上服務櫃台多次請求協助，由船公司協助更換房間至較高樓層。

法官認為，雙方已簽訂的國外旅遊定型化契約約定「…全程郵輪使用陽台艙（二人一室）…」，而韓伯勳夫婦也確實入住標準陽台艙房，加上簽約時也未特別約定不能遮蔽陽台艙，故難以憑主觀感受認定該艙房並非契約中所約定的陽台艙房，駁回艙房差價共18萬元的請求。

至於哈里發塔行程部分，因旅行社人員證述「行程寄給原告（韓伯勳夫婦）時，可能疏忽了，造成誤會，我寄給韓先生，當時我沒有告訴原告（不會進哈里發塔）」，故認定旅行社未事先告知行程不會前往哈里發塔，應賠償每人5%團費1萬4725元，加上沒進入哈里發塔所浪費的時間各3506元，共應賠償3萬6462元。

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