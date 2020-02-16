單親媽媽攜兒女旅館輕生 2童疑遭餵藥身亡、母獲救

案發旅館。（記者王宣晴翻攝）

2020-02-16 11:24:53

〔記者王宣晴／新北報導〕30歲的吳姓女子獨自帶著8歲的女兒、6歲的兒子入住新北市五股的汽車旅館，今晨與前夫聯繫時，前夫察覺有異，連忙趕到旅館查看，不料一對兒女已僵硬死亡，吳女則意識模糊，吳女送醫急救後暫無生命危險，目前仍在昏睡中，警方勘驗現場，確認孩童遺體並無外傷，且現場有抗憂鬱的藥物，研判孩童被灌藥後身亡，確切死因仍待調查釐清，全案目前朝殺人罪嫌偵辦。

據查證，吳姓女子與39歲的陳男婚後育有一女一子，兩人卻因感情因素決定離婚，孩子則由吳女扶養，無業的吳女帶著2個孩子回到五股娘家投靠兄長，平時跟陳姓前夫都有保持聯絡。

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本月13日，吳女疑因經濟因素跟兄長一家發生摩擦，帶著孩子住到附近的汽車旅館投宿，原本預計18日退房，今晨近5時，陳姓前夫跟吳女聯繫時，卻收到「孩子的身體好冰冷」、「我要下去陪孩子們了」、「不讓他們在黃泉路上孤單」等訊息，陳姓前夫察覺有異，趕緊前往汽車旅館詢問查看。

不料，2名孩子仰躺在床上，已全身僵硬死亡，吳女也服用藥物輕生，但尚有意識，送醫急救後暫無生命危險，目前仍在醫院治療，警方勘驗現場，確認2名孩子身上並無外傷，但現場留下抗憂鬱藥物，研判是遭到母親灌藥身亡，但確切死因仍待調查釐清。

警方持續調查，發現吳女並未持有身心障礙手冊，前夫及兄長也未發現她患有憂鬱症，案發現場的藥物為吳女自行前往診所就醫取得，但現場並未留有遺書，尚無法釐清吳女攜兒女輕生原因，將待吳女病情穩定後偵訊釐清，全案目前朝殺人罪嫌偵辦。

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昨晚6時許，監視器畫面拍下吳女騎車帶著2兒女返回旅館。（記者王宣晴翻攝）

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