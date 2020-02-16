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武漢肺炎》散佈領隊被隔離假訊息 女導遊移送法辦

一名女導遊未經查證即散佈「台灣領隊自韓國返台確診」假訊息。（記者姚岳宏翻攝）

一名女導遊未經查證即散佈「台灣領隊自韓國返台確診」假訊息。（記者姚岳宏翻攝）

2020-02-16 10:48:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕有民眾在網路LINE群組張貼PO文，表示有「台灣領隊自韓國返台後隔離確診」，衛福部認定屬假訊息，已影響防疫及造成民眾恐慌，立刻通報刑事警察局，警方循線找到PO文的林姓女導遊，她初步稱是聽到此訊息，才說想好心提醒大家注意，卻未經查證，警詢後依違反傳染病防治法將她移送新北地檢署偵辦。

刑事局偵一大隊本月13日接獲衛福部通報，追查該LINE用戶真實身分，發現年約50歲的林姓女導遊自臉書直播網聊天室得知有關疫情的不實訊息，未經詳實查證，即製作編輯該疫情訊息張貼於LINE群組，造成自韓返台民眾之恐慌，也徒增防疫工作查證。

警方再次呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊，都將由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，製造或轉傳有關武漢肺炎未經證實確診疫情之任何訊息，將造成民眾恐慌，嚴重影響社會安寧。

檢警將加強查緝散播未經證實或來源不明之疫情訊息及不符合正確之防疫資訊，民眾切勿隨意散播或轉傳。正確疫情相關資訊可上疾病管制署網站查詢最新公告內容，亦可加入疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」，掌握最新的防疫資訊，全民共同防禦武漢肺炎。

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