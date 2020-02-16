緝拿南台大毒梟全紀錄 5分鐘短片比電影還精采

台東檢警查獲林孝道運毒集團，共起出二九六塊海洛因磚，另有安非他命。（資料照）

2020-02-16 10:27:02

［記者黃明堂／台東報導］台東縣檢警歷時4個多月追查，逮到台灣3大毒梟之一的南台灣林孝道，漂亮瓦解集團。緝毒過程全紀錄，濃縮剪輯成4分58秒的短片，案情寫 實緊湊，大快人心！

這支緝毒實錄短片從達仁鄉南田海岸揭開序幕，去年9月21日，一塊礫石灘上的「雙獅牌海洛因磚」引起注意，從台東到屏東岸邊總共尋獲44塊，為南台大毒梟鋪出窮途末路。

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台東警方研判海洛因是從屏東小琉球北漂而來，根據地緣關係調閱大量監視器，抽絲剝繭，鎖定可疑車輛，以車追人，鎖定2名嫌犯，在9月27日進入劇情第一次高潮。在屏東內埔一棟學生宿舍內，嫌犯背著內裝毒品的背包，一派輕鬆要外出，荷槍實彈的警察及便衣攻入，一個過肩摔，將嫌犯壓制在地，台東分局長郭子弘帶隊，從旅行箱內起出大量毒磚。這是完全沒有NG機會的警匪實境拍攝，比真實電影更好看。

經專案小組抽絲剝繭過濾情資後，鎖定橫行中南部數十年的毒梟林孝道就是犯罪集團幕後首腦，開始監控蒐証，也勾勒出他的運毒組織脈絡圖。林孝道渾然不知早被盯上，12月17日在花蓮瑞穗旅遊，突然冒出一群便衣將他團團圍住，出示拘票，大毒梟毫無反抗機會，乖乖就逮。落網後，隨口一供，又是100塊海洛因磚。

專案小組偵查發現林孝道於國內外毒品圈赫赫有名，與國內檢、警、調、海巡、關務、憲兵等新世代緝毒六大體系緝毒菁英交手多年，都無法將他繩之以法；本次專案小組除向曾與林孝道交手的緝毒人員請益有關以林為首毒品犯罪集團的運作模式，另透過新建置警政大數據資料庫、跨境合作機制、手機數位證據分析鎖定集團核心份子與犯罪模式，再集思廣益方式擬定行動與偵訊策略後，成功查獲本案。

此次在專案小組透過警政大資料庫、影像追蹤、數位證據採證、精緻與具層次的策略運用與偵訊，所有過程都有拍影片留下紀錄，成為新世代反毒策略的DEMO影片，除了宣傳檢警反毒能力，也提醒運毒、販毒者再不收手，就會成為下一部緝毒片的主角。

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台東檢警漂亮出擊逮捕南台最大毒梟林孝道，過程全紀錄，濃縮成近5分鐘的精采短片。（記者黃明堂攝）

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