男獨攀多納足母山迷路 警憑手機訊號強弱辨位救援

登山迷路的張姓男子，在平安獲救後，與搜索隊員合照。（六龜分局提供）

2020-02-15 23:16:53

〔記者許麗娟／高雄報導〕家住高雄鳳山的57歲張姓男子，日前獨自到茂林區多納溫泉區上方的足母山登山，下山時迷路，晚間傳訊息透過張妻向六龜分局多納派出所報案，因夜間搜尋不易、危險性高，茂林消防分隊隔日6點派員上山搜救，幸好在山谷找到飢寒度過一夜的張男，帶他平安下山。

茂林足母山海拔1218公尺，攻頂路程約3.5公里，單程需步行3到4小時，張男2月9日中午12點左右獨自一人登山，約下午3點多攻頂成功，但下山時走到動物走的山徑，發現錯誤時已天色昏暗，無法繼續下山，山區手機沒訊號，後來找到有訊號的地方，傳簡訊給妻子，請她向派出所報案。

請繼續往下閱讀...

多納派出所警員范鶴樓與所長李志能當晚先溫泉區，確認張男駕駛的車輛無誤後，即刻通報茂林消防分隊馳援，在多納派出所召開行前會議，但夜間搜尋不易且危險性高，決議翌日上午6點再整裝出發。

10日一早，茂林消分隊派遣6位隊員，加上警員范鶴樓、轄區內熟悉山區動線的居民分兩組上山搜尋，范鶴樓熟悉茂林群山，透過報案時手機訊號強弱，立即辨別山脈位置，長途跋涉近3、4小時，終於在河谷發現飽受驚嚇的張男。

張男說，迷路後口渴，往河谷找水喝，入夜氣溫低，只有身上衣物可以避寒，又沒有食物，整夜都不敢睡。幸好張男只是受驚沒有受傷，由搜索隊員護送平安下山，帶回多納派出所提供熱茶和食物讓他墊胃。警方也提醒，山區氣候詭異多變，登山需結伴同行有所照應，切勿獨自登山。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法