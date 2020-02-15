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繪製布景遭鄰居提告太吵 繪師二審逆轉勝

繪製傳統戲劇布景、人稱「明男師」的林丙皇，被張姓鄰居以不分平日假日機具聲音太吵為由提出民事排除侵害告訴並求償30萬元。（資料照）

繪製傳統戲劇布景、人稱「明男師」的林丙皇，被張姓鄰居以不分平日假日機具聲音太吵為由提出民事排除侵害告訴並求償30萬元。（資料照）

2020-02-15 23:58:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］繪製傳統戲劇布景、人稱「明男師」的林丙皇，被張姓鄰居以不分平日假日機具聲音太吵為由提出民事排除侵害告訴並求償30萬元，一審桃園地院法官以張女提供的資料及桃市府環保局實測機具音量等數據認定超標，判決林丙皇須將音量控制在一定分貝並須賠償張女5萬元，雙方均上訴後結果逆轉，高等法院法官以張女提供的錄音期間、次數換算聲響頻率，並認為應採納於張女住處測量的數據而非林丙皇工作室及騎樓，勘驗後認為並無超過67分貝標準且尚屬輕微，審結判決原判決廢棄，全案仍可上訴。

張女自陳兩年來檢舉無數次、報警超過50次，聲響已嚴重影響日常生活；去年一審判決出爐後，林丙皇受訪時無奈說：「一個畫畫的被告噪音真的很丟臉，我有很多話想說，但法官只看鄰居提供的錄音、環保局測量數據來判斷，並不是我實際的工作狀況。」上訴高院結果逆轉，林丙皇說，二審判決的認定，道盡了他的心聲。

林丙皇說，繪製布景時僅前置作業需鋸、釘木頭，其他時間都在畫畫，大概90%畫畫、10%鋸跟釘，「畫畫怎麼會有噪音呢」，加上布景繪製算是夕陽產業、接案量有限，不可能不分平日假日都在工作，此外，住處周邊屬住商混和區且鄰近馬路，聲音的來源非常多，鄰居卻主張侵害是來自他。

高院判決指出，依據張女所提供的28個月期間的錄音及次數40次換算，發出聲響的頻率每月僅1、2次，每次約數秒到數十秒不等，大多在用餐或傍晚時段；再者，機具聲響是否超標的地點，應是在張女住處而非林丙皇工作室及騎樓，經勘驗後聲響並未過67分貝標準且尚屬輕微，甚至外頭大車經過的分貝都高於工作室，認為林丙皇上訴有理由。

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