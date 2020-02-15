家暴男一句「心頭肉」 違反保護令判刑2月

高院維持一審新北地院見解。（資料照）

2020-02-16 00:58:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名女子小惠（化名）不堪同居男友阿昌（化名）家暴，前年申請保護令，阿昌為挽回感情，傳了2封文情並茂的簡訊，說她是他唯一的心頭肉，未料被小惠當成騷擾，報警處理。高等法院認定阿昌違反禁止騷擾、通信保護令，日前維持一審新北地院判刑2月見解，全案確定。

阿昌2018年間對小惠家暴，小惠身心俱疲，向新北地院聲請保護令，法官裁定阿昌不得有騷擾、通信之聯絡行為，有效期間2年，他不滿提起抗告，2019年抗告駁回確定之前，他傳了2封充滿愛意的訊息，試圖挽回感情。

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「老公深愛著妳，妳是老公唯一的心頭肉，定下心來讓老公好好照顧妳的一生……」、「為了這份愛，為了妳的身體，我仍不忍心去對妳施暴」，小惠看到訊息並未感動，反而覺得很難受，馬上報警。

阿昌到案承認傳訊，但否認騷擾，以為小惠的門號是空號，為了測試手機功能才會發訊息，並沒有違反保護令的故意。他強調，有針對新北院核發的保護令提出抗告，在保護令尚未確定前，不應發生效力。

合議庭認為，阿昌發送訊息時，阿惠的門號狀態正常使用，亦未更換門號號碼，並沒有「空號」情形，足見阿昌辯詞不足採信，推諉卸責。至於阿昌主張保護令尚未確定前，應不發生效力，合議庭則駁斥為「誤解」，保護令不會因為抗告而停止執行。

粽上，合議庭認定阿昌傳簡訊屬於騷擾、通信的聯絡行為，已違反保護令，考量他深表悔悟，因感情一時失慮，所留簡訊內容均為關心之詞，惡行非重大，雖然維持2月徒刑，但給予緩刑2年，以勵自新。

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