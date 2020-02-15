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大毒梟林孝道也是「桶子王」 擁「幽靈」船隊運毒、偷渡道上兄弟

檢警破獲林孝道跨國走私毒品集團。（記者邱俊福翻攝）

檢警破獲林孝道跨國走私毒品集團。（記者邱俊福翻攝）

2020-02-15 18:35:10

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署這次逮捕的南部大毒梟林孝道，擁有自己的「幽靈」專屬走私船隊、毒品儲存的倉儲管理，運輸車隊及販賣通路，是一個嚴密、完整的毒梟組織，毒品布局更擴及許多國家，不僅僅是目前菲國總統杜特蒂鎖定的緝拿主要對象，還是名「桶子王」，只要道上兄弟犯案後，欲偷渡，找上他，都會義務幫忙。

警方查知，林孝道的毒品主要來源為金三角、巴基斯坦與哥倫比亞，跨國走私毒品則布局全球，目前往來的國家，就遍及菲律賓、印尼、寮國、緬甸、泰國等等，因此為能順利運毒，旗下擁有許多登記為內陸國家的「幽靈」大型遠洋漁船，專門行走在公海。

走私方式為先從毒品來源國，以漁船運毒至公海，交給其「幽靈」遠洋漁船，抵達目的地國家時，再由遊艇出海接運毒品搶灘上岸。

由於本身擁有整個漁船走私毒品網絡，也成為偷渡的利器，許多道上兄弟當遭通緝後，只要能找到他求助，都會義務幫忙，也變成道上知名的偷渡管道之一。

警方表示，林嫌隱身幕後走私毒品近20年，自前年至去年間所涉重大走私毒品案，清查至少有4件，走私毒品逾3000公斤，這次經縝密的勤務部署結合數位鑑識，並透過數據整合的資料，終讓林嫌俯首認罪，目前羈押在台東看守所，成功抑制我國毒品三分之一的供應量。

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