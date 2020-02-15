新北5屁孩騎車按喇叭挑釁 蘆洲超商惹到7惡煞遭痛毆

新北市蘆洲運動中心附近超商傳出惡煞打人。（記者吳仁捷翻攝）

2020-02-15 16:54:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市5名少年屁孩無照騎機車深夜在外遊蕩，途經蘆洲區長樂路一間超商，見一群人正要騎車離去，屁孩們按喇叭囂張挑釁，未料屁孩們在超商前打屁時，惡煞們折返尋仇，衝到騎樓就搬起椅子痛打屁孩，打到椅子都打斷，警方到場只剩受傷屁孩，警方從監視器查出車牌，通知7名惡煞到案，其中包括5名少年，警方訊後將全案依妨害秩序、傷害、少年事件處理法偵辦。

蘆洲警分局9日深夜11時獲報，指稱蘆洲運動中心附近傳出鬥毆，隨即出動23名快打特警，到場只發現14歲鄭姓、楊姓、15歲許姓、周姓及16歲施姓少年，其中4人頭、手、背部分別有紅腫、撕裂傷等傷勢，將5人帶回釐清全案。

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據了解，5名屁孩都未成年，當晚他們無照騎機車經過超商前時，看到7人準備離去，猛按喇叭半催趕、挑釁，見眾人離去還大笑，隨後在超商前聊天，遭挑釁的7人氣憤難耐，回頭打人報復，5屁孩不復挑釁時囂張，只得乖乖挨打，惡煞離去時還嗆屁孩們別太囂張。

警方過濾監視器，發現行凶惡煞車號，逐一通知到案，發現行凶的7人有5人是少年，警方將全案依法偵辦，對按喇叭挑釁的5嫌也依妨害秩序送辦，約制雙方不得尋仇，避免再釀鬥毆。

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