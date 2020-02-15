口罩廠擁91萬醫療口罩 新北檢：衛福部已徵用

新北市三重區一間合法口罩工廠被檢舉有大量口罩，檢調上門清查後確認共有91萬片醫療口罩，檢調今日會同衛福部食藥署及新北市衛生局，對這批口罩進行鑑定、取樣後，已由衛福部徵用。（資料照）

2020-02-15 17:32:59

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三重區一間合法口罩工廠被檢舉囤積大量口罩，檢調上門清查後確認共有91萬片醫療口罩，是否涉嫌哄抬物價仍待調查；由於目前正值口罩荒，新北地檢署檢察長朱兆民指示：「配合防疫優先」，檢調因此於今日會同衛福部食藥署及新北市衛生局，對這批口罩進行鑑定、取樣後，已由衛福部徵用。

據了解，這間位於新北市三重區光復路的工廠有「醫療器材製造許可證」，可以製造醫療口罩等用品，但並未被政府徵用進行防疫。

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由於國內正值口罩荒，民眾發現這間工廠囤積大量口罩，且會趁深夜之際販售，懷疑有不法情事，因此提出檢舉。

調查局航業調查處基隆調查站於今年2月11日，會同新北市政府衛生局到工廠進行稽查，發現確實有大量口罩，隨即報請新北地檢署指揮偵辦。

辦案人員清點後確認共有91萬片醫療口罩及14萬片一般口罩，隨即請工廠洪姓負責人說明，釐清有無傳染病防治法61條「囤積居奇」或「哄抬物價」行為，訊後予以請回。

新北地檢署今日發佈新聞指出，檢調查獲這批口罩後，檢察長朱兆民隨即指示配合防疫優先，在不影響案件偵辦下，積極主動聯繫口罩徵用事宜。

今日上午，檢察官指揮新北市調查處，會同食藥署及新北市衛生局針對這批口罩進行鑑定、取樣後，已由衛福部徵用，並於今日上午交付徵用書予該公司完成徵用程序。

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