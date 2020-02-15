竹縣竹北市代會主席選舉賄選案 4人被判刑

法官依求賄賂罪判田男1年10月，緩刑4年，褫奪公權2年，沒收賄款140萬；巫男犯求賄賂罪判3年6月，褫奪公權4年。傅男犯求賄賂罪判1年8月，緩刑4年，褫奪公權4年；另郭男犯求賄賂罪判1年6月，侵佔罪判6月，褫奪公權2年，緩刑3年。（記者洪美秀攝）

2020-02-15 16:28:38

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣竹北市代表會2018年主席選戰，其中田姓代表的叔叔為讓姪子更上一層樓角逐主席，竟拿70萬元透過巫姓、傅姓友人交給郭姓代表之子及林姓代表，其中郭姓代表拒收，但其子卻私下侵佔後花光，而林姓代表想退70萬元遭拒，甚至透過某立委想退款都遭拒，導致行賄案件爆發，經新竹地檢署偵辦後起訴，新竹地院審理後，對田、巫及傅男等3人求刑。

由於田、巫和傅男對所犯行為坦承不諱，法官考量田男等3人是因一時欠缺思慮而犯法，也在偵審過程坦承犯行，歷經偵審程序應知警惕，因此依求賄賂罪判田男1年10月，緩刑4年，褫奪公權2年，沒收賄款140萬；巫男犯求賄賂罪判3年6月，褫奪公權4年。傅男犯求賄賂罪判1年8月，緩刑4年，褫奪公權4年；另郭男犯求賄賂罪判1年6月，侵佔罪判6月，褫奪公權2年，緩刑3年。

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判決書指出，竹北市代表主席選舉2018年底爆發賄選案，田男為幫姪子田姓代表角逐主席一職，出資交由巫男及傅男分別轉交賄款給郭姓代表、林姓代表及朱姓代表，要求支持田姓代表。

其中郭姓代表之子代其父收下70萬，並允諾將錢交給父親，未料父親拒受，要求退還，沒想到郭的兒子竟佔為已用，花掉23萬元。朱姓代表收到10萬元，但當天就退還10萬給巫男；而林姓代表妻子雖出面收下70萬元，但林姓代表拒收，期間還透過民代關係要退還這筆賄款，才讓整件事爆發，並由新竹地檢署審理，經地院審理後做出上述判決。

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