未經妻子同意擅將女兒帶往中國 丈夫要關還得賠

鄭男未經妻子同意將女兒帶往中國，事後被依準略誘罪判刑確定，另要賠償妻子30萬元。（資料照）

2020-02-15 15:03:51

〔記者溫于德／台北報導〕鄭男被妻子指控未經同意，兩度將3歲女兒帶往中國居住，時間長達7個多月，導致妻子不能探視女兒。鄭男事後被依準略誘罪判刑10月，緩刑3年確定；民事部分，因鄭男侵害妻子的親權，遭台北地院判賠30萬元，可上訴。

判決指出，這對夫妻結婚多年，鄭男因工作時常前往中國居住，妻子也同意讓鄭男或丈母娘將女兒帶往中國；但鄭男後來與妻子分居，夫妻雖談妥女兒平日由鄭男照顧，假日則歸妻子，但妻子不再同意鄭男將女兒帶往中國。

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豈料鄭男2018年4月底不顧妻子反對，擅自把女兒帶往中國，直到同年11月才帶回台灣，同年12月中，鄭母二度將孫女帶往對岸，2019年1月才又帶回台灣。

妻子故主張，她曾多次要求鄭男把女兒帶回台灣卻未獲理會，有時更無法透過通訊軟體取得聯繫，非但造成她精神上極大痛苦，親權也遭侵害，索賠80萬元。

鄭男辯稱，妻子在他把女兒帶到中國後，才表示不同意，另妻子對女兒也毫不關心，並未因女兒被他帶往中國而有所損害。

法官審理後拒絕採信鄭男辯詞，認為妻子甚為重視與女兒間的聯繫，也對會面方式、時間和頻率等錙銖必較，若非關愛女兒，不必大費周章四處求助，故鄭男已侵害妻子的親權，判應賠償30萬元。

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