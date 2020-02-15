警逮3嫌！士官KTV歡唱被捅重傷 竟是因走錯包廂引爆衝突

蔡姓士官與妻子到卡拉OK歡唱過情節節，遭3名歹徒持刀捅成重傷，警方16小時逮到3嫌。基隆市警一分局分局長婁子才為了安定民心，今天凌晨2時許，機動召集偵查隊、各派出所線上30多名警力，對該間KTV進行臨檢，威力掃蕩，防止暴力犯罪發生。（記者林嘉東翻攝）

2020-02-15 12:21:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕陸軍關渡地區指揮部所屬蔡姓現役士官昨與妻子、多名友人到卡拉OK飲酒、歡唱過情人節，歡唱到一半，有女子走錯包廂被打，隔壁包廂10多名酒客闖入，蔡男遭多人圍毆，還遭對方持開山刀從背部猛捅一刀，險些致命。警方案發16小時逮到行兇3嫌，訊後將3人依殺人未遂及聚眾鬥毆罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方雖火速破案，逮到行兇3嫌，基隆市警一分局分局長婁子才為了安定民心，今天凌晨2時許，機動召集偵查隊、忠二路、延平街及南榮路派出所線上30多名警力，對該間KTV進行高強度臨檢，遏止暴力犯罪再發生。

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陸軍關渡地區指揮部機步二營機步一連28歲蔡姓中士昨天凌晨4點半，帶著陳姓妻子與8名友人至基隆市仁二路卡拉OK6樓包廂喝酒唱歌過情人節。

蔡等人歡唱至7點半，突然闖進10餘名隔壁包廂酒客；其中一名女子怒嗆：「剛剛誰打我？」

蔡等人見對方侵門踏戶，認為藉故找碴，雙方一言不合，互推、互嗆後，拿起桌上啤酒罐互砸，接著相互揮拳，從包廂內打到走道上。

混亂中，蔡為了保護被打的妻子，遭3名男子圍毆，還遭3男分持開山刀、折疊刀揮砍，其中一人冷不防持開山刀從蔡的背腰處捅一刀，見蔡倒臥血泊，才一哄而散。

蔡男就近被送往衛生福利部基隆醫院急診治療，醫師急救時發現，蔡的背部刀傷深及肺部，雖未傷到心臟，已造成「創傷性氣胸」；經急救後救回一命。

案發後，轄區警一分局忠二路派出所調閱監視器，找到率人闖入蔡包廂的女子；女子供稱，她酒後走錯包廂，被蔡包廂內的人打，才率友人前往討公道。

行兇3名歹徒犯後，躲在新北市金山區友人家裡，今天凌晨0時許，被循線趕往的警方全數帶回；3名歹徒稱，是因為女性同伴走錯包廂才引發衝突，至於隨身攜帶開山刀、折疊刀是為了防身之用。

蔡姓士官與妻子到卡拉OK歡唱過情節節，遭3名歹徒持刀捅成重傷，警方16小時逮到3嫌。基隆市警一分局分局長婁子才為了安定民心，今天凌晨2時許，機動召集偵查隊、各派出所線上30多名警力，對該間KTV進行臨檢，威力掃蕩，防止暴力犯罪發生。（記者林嘉東翻攝）

蔡姓士官與妻子到卡拉OK歡唱過情節節，遭3名歹徒持刀捅成重傷，警方16小時逮到3嫌。基隆市警一分局分局長婁子才為了安定民心，今天凌晨2時許，機動召集偵查隊、各派出所線上30多名警力，對該間KTV進行臨檢，威力掃蕩，防止暴力犯罪發生。（記者林嘉東翻攝）

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