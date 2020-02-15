海科館涉詐貸3.3億 慶富老董陳慶男判刑6年10個月

高雄地檢署追查慶富集團獵雷艦標案詐貸案時，意外發現旗下慶陽海洋公司承作國立海洋科技博物館BOT工程，董事長陳慶男涉嫌聯合3名建築師，以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億3千8百萬元，高雄地院今宣判，依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪，判處6年10個月徒刑。（資料照）

2020-02-15 10:35:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄地檢署追查慶富集團獵雷艦標案詐貸案時，意外發現旗下慶陽海洋公司承作國立海洋科技博物館BOT工程，董事長陳慶男涉嫌聯合3名建築師，以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億3千8百萬元，高雄地院今宣判，依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪，判處6年10個月徒刑。

判決指出，慶陽海洋公司於2015年7月間，經董事會決議增資1億5千萬元後，陳慶男指示不知情的財會人員，自慶富造船公司及另家公司帳戶內，直接或輾轉將錢匯入海洋公司帳戶，充作增資股款及申貸所需自籌款；並於同月間，向聯貸銀行詐得授信額度2億元後，再輾轉將1億5千萬元匯回慶富造船等公司帳戶內，涉偽造文書違反公司法、商業會計法。

請繼續往下閱讀...

陳慶男又以旗下造船公司名義，簽訂海科館生態展示館維生系統、機電工程分包契約，明知工程進度遠落後預定進度，3次指示梁姓專案工程師製作不實工程進度圖，梁則找被告郭姓協理製作，並另製作不實工程進度證明書。

會計人員再持造船公司開立不實統一發票、不實工程進度圖、不實工程進度證明書等文件，向聯貸銀行申請核撥授信額度，總計於1年4月內，分別詐得2億元、7千2百萬元、6千6百萬元，共計3億3千8百萬元

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法