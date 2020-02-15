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老婆赫見3本「通姦筆記」怒告 腥夫辯：看了200多部A片...

阿坤指稱，自己觀看200多部A片，才會幻想杜撰筆記。（情境照）

阿坤指稱，自己觀看200多部A片，才會幻想杜撰筆記。（情境照）

2020-02-15 07:48:03

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市婦人小玉（化名）在家赫見丈夫通姦筆記，記載「開房日期、開房257次、性交410次」，要求丈夫阿坤（化名）與小三連帶賠償100萬元，阿坤則指稱，觀看200多部A片，幻想杜撰筆記，高雄高分院判決阿坤和小三2人連帶賠償30萬元遮羞費定讞。

結婚40餘年的小玉，告訴承辦法官說，其夫阿坤自100年間起，即在外與人同居，期間發生數百次通姦行為。前年5月間，她無意間在臥室發現其夫3本通姦筆記本，內容包括「第1次性交」、「開房日期、開房257次、性交410次」等，其夫為平息她怒氣，假意表示和解，卻屢屢爽約，憤而請求100萬元精神撫慰金。

被告阿坤則指稱，他觀看200多部A片、色情小說及圖片後，依各種情節並為紓解壓力，而獨自幻想杜撰，與他人無關。又說，他將筆記放在臥室，其妻隨時可看到，若與阿美有違法情事，絕不會隨便放，開房間、性交等字句和其他螢光筆劃記部分，均為推測，不是事實。

被告阿美則說，為推銷健康儀器，會與客戶分享養生方式與家人狀況，雖曾與阿坤等多人聚餐或唱歌，但不知阿坤對她有好感，也未曾將生理期告訴他，堅稱是普通朋友。

高雄地院認為阿坤確有外遇，縱使筆記情節為單方想像，主觀上也對婚姻生活造成極大傷害，但無證據明證對象是阿美，所以僅要他賠償30萬元，阿坤和小玉均不服上訴高雄高分院。

二審合議庭調查，筆記內容另記載阿美婆婆過世、出殯，其女兒研所備取心情不佳，其公公住院、病危、過世，或其兒子宿舍，其先生車禍在警局，及因考取研究所而帶其女吃飯，及其貸款購買鑽戒贈與阿美等內容，證明2人互動已逾越普通朋友社交範圍，雖無法證明通姦，卻破壞小玉婚姻關係，改判阿美也要負擔這筆錢。

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