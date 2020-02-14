曲棍球案交鋒！監委聲請勘驗錄音檔 檢察官質疑政治彈劾

偵辦曲棍球協會詐領公款案的檢察官陳隆翔遭監委彈劾，司法院職務法庭14日公開審理本案，陳隆翔（中）戴著口罩出庭，檢察官林達（左）則在庭外聲援。 （記者劉信德攝）

2020-02-14 21:48:05

〔記者吳政峰／台北報導〕承辦曲棍球案的檢察官陳隆翔不滿被監察院彈劾，質疑提案監委高涌誠有政治立場，聲請職務法庭公開審理。高涌誠自認禁得起檢驗，聲請勘驗約詢錄音檔，希望證明彈劾不是給陳情人、前立委段宜康一個交代。受命法官蕭惠芳花了近3小時仍無法整理完畢爭點，定3月20日再開準備程序庭。

台北地檢署檢察官林達到場聲援，批評監委只看到陳隆翔未沒收證物印章，卻沒想到檢察官對於得扣押物品本來就有裁量權，硬要彈劾，他認為只有一個原因，就是沒有起訴，害段宜康可能要吞曲棍球。

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林達表示，監院稱查不出前桃園地檢署檢察長彭坤業關說案的關鍵餐敘有誰參與，不予追究，卻用盡方法追殺一個合法的檢察官，明顯是找麻煩、抓小放大，呼籲監察院不要雙重標準、干預司法。陳隆翔則說，一切交給職務法庭處理，雖然覺得委屈，但也只能承擔。

高涌誠在庭上表示，陳隆翔指控他說過「本件調查案就是段宜康委員提出，難道我們不用給交代嗎」、「為了使曲棍球案能翻案重啟調查，只好以承辦檢察官違法失職為由進行彈劾」，且譯文寫出約詢時有笑聲，恐被認為是譏笑，因此聲請勘驗約詢4個錄音檔，證明他絕未說過這些話。

高涌誠批評，陳隆翔帶隊搜索，明知71個學生印章可能是證物，卻未查扣，反而發交給嫌疑人，這在案件偵查上難道不是疏失嗎？

陳隆翔質疑高涌誠有政治立場，只挑自己想看的卷證，已預設結論，卻仍立案調查，應迴避而未迴避，有違「監察院監察委員自律規範」，整起彈劾案都有問題，職務法庭不應受理。

陳隆翔還轟高涌誠不懂偵查實務，強調已調閱1000多頁的金流資料，還被高質疑不夠，高忽略司法資源的有限性，對國家體制不好。

兩造花了不少時間表示意見，過了近3小時仍未整理好爭點，蕭惠芳曉諭雙方於庭後具狀陳述，定3月20日再開準備程序庭。

本案源於陳隆翔（現為彰化地檢署檢察官）擔任台中地檢署檢察官期間 ，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案，最後給予緩起訴處分，高涌誠接獲段宜康陳情介入調查，認定陳隆翔漏未論斷偽造印章、印文及署押，也漏未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，反將應沒收的印章發還給被告，認事用法有重大違誤，去年提起彈劾，審查會以6比5票數通過。

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