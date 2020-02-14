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首頁　>　社會

19歲男約女網友賞煙火 露宿街頭2天等到「已讀不回」

癡情劉男（右）被女網友放鴿子，露宿街頭2天，警方出錢幫他叫計程車返家。（記者洪臣宏翻攝）

癡情劉男（右）被女網友放鴿子，露宿街頭2天，警方出錢幫他叫計程車返家。（記者洪臣宏翻攝）

2020-02-14 16:38:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕19歲劉姓男子和女網友相約佛光山賞煙火，滿心以為可以「脫單」，女網友沒有現身，卻要他繼續等待，他露宿街頭2天卻等到「已讀不回」，最後被封鎖「未讀未回」，盤纏用盡劉男身心俱疲走進派出所，暖警資助車費助他返家。

劉男8日深夜1時45分來到大樹分駐所，渾身泥濘且一臉疲憊，他向執勤的員警陳宗豪、李宗祐求助，警方得知她被女網友放鴿子，一起出資1200元讓他坐計程車回家，同時勸他網路騙局多，以此經驗為戒。

原來，在工廠工作的劉男2個月前在網路遊戲上認識1名女網友，2人相約到佛光山看煙火，劉男7日帶了2000元，從台南工廠宿舍搭火車、計程車輾轉到了佛光山，到了約定時間，女子沒出現，留訊要他等到凌晨0時，劉男露宿街頭癡癡等待。

隔天，女網友信誓旦旦會跟他會面，到了下午卻「已讀不回」，到了傍晚乾脆封鎖「未讀未回」，劉男此時才驚覺有異，心灰意冷漫步街頭，直到看到大樹分駐所，鼓起勇氣向警方求援。

當時火車已經停駛，劉男身上只剩400餘元，不夠計程車車資，陳、李2員湊錢助他返家。劉男心情沉澱之後，日前打電話到大樹分駐所致謝，且說將歸還車資。

劉男（右）露宿街頭2天，全身髒污向警方求援。（記者洪臣宏翻攝）

劉男（右）露宿街頭2天，全身髒污向警方求援。（記者洪臣宏翻攝）

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