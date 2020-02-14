想養貓繁殖賺錢遭拒 無業男持刀砍母判刑9年

詹男持菜刀砍傷母親，警方案發後在詹家門口拉起封鎖線。（資料照）

2020-02-14 16:28:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕患有思覺失調症的詹姓男子，因想養貓繁殖賺錢遭母拒絕，母子發生爭吵，詹男憤而持菜刀朝母親頸部砍了一刀，詹母奪刀阻止跑出家門外求救，幸送醫後無生命危險，新北地院今依殺害直系尊親屬未遂罪判他徒刑9年，刑後監護5年，可上訴。

35歲無業的詹男患有思覺失調症、亞斯伯格症，去年1月8日上午11時許，詹男跟59歲母親說，想養貓繁殖賺錢，遭詹母拒絕，憤而從廚房拿出菜刀恫稱：「我要一刀砍死你！」、「我要砍死你相不相信」等語，隨即朝詹母頸部揮砍一刀，造成詹母左頸長5公分、深3公分的的刀傷，被砍傷的詹母連忙跑下樓求助才撿回一命。

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詹男到案後供稱，「想娶大陸妹」，母親卻不讓他結婚，反問「有這個人嗎？你不要在幻想了！」加上母親又不同意他養貓繁殖賺錢，還嗆：「沒你這個兒子」，才會一時氣憤砍人，但沒有要致媽媽於死的意圖，「只希望媽媽能跟我道歉」，審理時坦承砍母犯行。

法官認為，詹男2007年就曾和母吵架，持刀想追砍母親，但因找不到母親，最後將3名路人砍重傷遭判刑10年8月，出獄後不到半年又再度犯案，考量他罹患精神疾病導致控制能力不佳，判他刑期結束後監護5年。

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