消防員殉職 韓國瑜：哀慟之餘須從犧牲中吸取教訓

高雄市長韓國瑜昨晚前往醫院探視消防隊員家屬。（記者王榮祥翻攝）

2020-02-14 15:26:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市消防局鳳翔分隊值勤途中發生交通意外，導致馮姓小隊長殉職。高雄市長韓國瑜今透過臉書指出，哀慟之餘，必須從犧牲中吸取教訓，已指示相關單位立刻著手研究、評估智慧交通號誌系統技術可行性，提早警示用路人注意，以降低未來消防同仁執勤時、發生交通事故狀況的風險。

韓國瑜表示，昨晚鳳翔分隊在執勤途中發生意外，馮小隊長也因此離去，晚間11點他一接到消息，便立刻前往長庚醫院，隨後到國軍總醫院探視另兩位受傷消防同仁，除關心家屬情緒，也將依法辦理撫卹案件，全力協助家屬辦好相關事宜。

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他指出，在消防隊服務27個年頭的馮小隊長，曾參與莫拉克風災與氣爆救援等重大任務，一直是身旁親友同事的好榜樣，即便到了可退休年紀，仍堅守著崗位，傳承寶貴經驗給其他夥伴。

韓國瑜形容消防員是火海中的熾天使，他們在水火之中、用自己的生命擋下撲噬而來的苦難，無私拯救一個個素昧平生的陌生人，總把希望留給別人，把危難留給自己。他表示，「有火必救、有難必幫」，消防弟兄的身影是世上最彌足珍貴的風景，馮小隊長雖然離開了我們，但他的精神會一直留存在我們心中，也讓我們一同緬懷、一同感謝這位正直善良的救火英雄。

韓表示，哀慟之餘，也必須從慘烈的犧牲中吸取教訓，他已指示相關單位立刻著手研究，評估智慧交通號誌系統的技術可行性，提早警示用路人注意，以降低未來消防同仁執勤時發生交通事故狀況的風險，期盼能讓消防弟兄執勤時再無後顧之憂，家屬也能不再膽戰心驚。

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