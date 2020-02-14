李興文兒闖IKEA過夜脫光露鳥 檢依侵入住宅罪起訴

藝人李興文兒子李堉睿到IKEA新莊店挑戰過夜，還在家具展示區露鳥假裝洗澡，新北地檢署依侵入住宅罪嫌將他起訴。（資料照）

2020-02-14 12:53:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕藝人李興文的兒子李堉睿從美國留學返台當起Youtuber，去年10月他到IKEA新莊店挑戰過夜，期間躲藏倉儲區，還在家具展示區全身脫光使用馬桶、露鳥沖澡等，挑戰在打烊後的IKEA中冒險自拍，並將影片上傳，IKEA得知後提告，新北地檢署今依侵入住宅罪將他起訴；涉犯散布猥褻物品罪部分因影片有馬賽克處理，獲不起訴處分。

去年10月28日晚間近9時，李堉睿到IKEA新莊店挑戰過夜，其間躲藏倉儲區，還在家具展示區坐、躺、也踏上桌子，還全身脫光使用馬桶、露鳥沖澡等，離開時被工作人員發現時，還辯稱他跑錯地方。

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同月31日，李堉睿在Youtube頻道「馬克斯WillDoIt」發布「我在IKEA睡了一晚」影片，他在影片開頭自述，「現在是28日晚間7點28分，我在新莊IKEA」，接著就在店內集貨區躲著，直到凌晨3點26分、工作人員補貨完畢後，他大剌剌地跑出來閒晃，期間雖觸動警鈴，鈴聲大作，但都沒被員工發現，開心與網友們分享他挑戰成功。IKEA新莊店發現後報警處理。

庭訊時，李堉睿坦承在打烊時間闖入IKEA新莊店，檢方依其自白及監視器畫面認定其犯行，依涉犯侵入住宅罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑；涉嫌散布猥褻物品罪部分，李稱自拍影片有加馬賽克，檢方認為影片張貼前已採取是當隔離措施，不構成該罪要件，因此不起訴。

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