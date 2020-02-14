兒子毆打鄰居掉槍 郭桂彬自責：養不教父之過！

郭桂彬臉書自責留言「養不教父之過」。（記者姚岳宏翻攝）

2020-02-14 01:15:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕藝人郭桂彬的24歲兒子郭承霖，前天傍晚在台北市信義區吳興街住處旁，為了停車糾紛，竟與其他兩名友人共同毆打1名鄭姓男鄰居，混亂中郭揣在懷中的槍枝掉地，他在警方到場前，把槍藏往機車置物箱內，警方獲報到場，根據目擊者說法及監視器畫面，搜出改造槍及毒品，郭桂彬事後趕來派出所，全程臉色鐵青。

郭桂彬後在臉書自責寫下「養不教父之過」，有友人勸他「為人父母永遠放不下，只能盡量看開一點，兒孫自有兒孫福了」，郭桂彬氣歸氣，仍拿出10萬元給兒子作為交保。

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警方調查，26歲許姓男子前天開白色賓士車載29歲趙男去吳興街600巷找郭承霖，將車停在鄭男的住處門口，鄭男認為擋住他家出入，出門責罵賓士車上兩人，雙方大打出手，此時人在家中的郭男聽聞吵架聲，外出查看，發現他的兩名友人正與鄭男拉扯鬥毆，便拿起槍到場助陣。

鄭姓男屋主被3人打的頭破血流，混亂中，郭男懷中的槍不慎掉在地上，郭男怕槍被鄰居發現，撿起來後把槍拿到附近他的機車置物箱內藏放，回頭繼續加入戰局。

信義分局吳興街派出所獲報，有人持槍鬥毆，緊急調集快打警力，將現場4人全帶回派出所，賓士車一方否認擁槍，但員警調閱周遭監視器查看，立刻戳破謊言，除找到改造槍及5發子彈，另搜出兩把玩具槍及安非他命、梅片、K他命等毒品，警詢後槍砲、毒品、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌將3人移送台北地檢署偵辦，正擴大追查槍枝及毒品來源。

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