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武漢肺炎》謠傳基隆廟口有人感染 警成立專案小組查緝

網路謠傳基隆廟口攤商有人感染武漢肺炎，基隆市警局成立專案小組查緝。（記者吳昇儒攝）

網路謠傳基隆廟口攤商有人感染武漢肺炎，基隆市警局成立專案小組查緝。（記者吳昇儒攝）

2020-02-13 22:17:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕武漢肺炎防疫期間，竟有人謠傳鑽石公主號郵輪遊客到基隆廟口後，導致攤商遭受感染。警方獲報後，立刻成立專案小組，上網巡邏查緝，但目前仍未發現有民眾透過網路散布。廟口飲食攤販總代表謝文賢擔心廟口夜市生意，受到影響，今天下午已經到轄區派出所內說明案情，以利警方循線追查謠言來源。

基隆市警察局刑警大隊科技偵查隊持續針對「基隆人」、「基隆人大小事」、「基隆人踹共」、「基隆人集團」、「爆料公社」、「報廢公社」等多個臉書粉絲專頁、PTT、各大論壇等網路社群平台進行網路巡邏，所幸尚未發現有民眾透過網路散播有關傳染病流行疫情不實訊息之情事。但也擔心民眾透過APP軟體傳遞錯誤訊息，現已全力查緝當中。

廟口飲食攤販總代表謝文賢今晚說，不知究竟是誰惡意中傷，謠傳廟口有攤商染上武漢肺炎，導致廟口生意一落千丈；若有人願意出面，具體指出哪間攤商染病，他願意懸賞10萬元，並陪同攤商到醫院檢驗。

謝文賢保證，攤商目前健康狀況良好，無人出現發燒等異狀，衛生局也可派員檢驗，證明攤商健康無虞。

警察局強調，一旦查明謠言來源後，將依違反傳染病防治法第63條（散播有關傳染病流行疫情之不實訊息）移送地檢署偵辦。

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