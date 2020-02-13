「去死」女韓粉官司纏身 又因辱罵高植澎「混蛋」被起訴

楊女辱罵高植澎後，因飆罵「去死」而為人所知。（記者張瑞楨翻攝自高植澎臉書）

2020-02-13 22:07:33

〔記者張瑞楨／綜合報導〕去年7月間，在高雄市高雄廣德家煎餅店內，怒罵罷韓人士與觀光的女學生「去死」而聞名的女韓粉楊玉如，去年11月因造謠誣指總統府秘書長陳菊貪污500億，被台北地院依加重誹謗罪判處拘役50日，可易科罰金5萬元，她之前在臉書怒罵前澎湖縣長高植澎「混蛋」等不雅字詞，今天（13日）又被橋頭地檢署依加重誹謗罪起訴，她另有民事賠償與涉嫌違反社會秩序維護法案件，堪稱是官司纏身。

高植澎說，言論自由是其分寸，這位韓粉可能很難領悟，可能得碰到足以讓她大徹大悟的事情，才有可能體會或改變。

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因飆罵「去死」聞名的楊玉如，與高植澎素不相識，她不知何故，今年4月25日，見高植澎臉書中，質疑韓國瑜之妻李佳芬沒有把版稅捐出，楊女遂留言說，「我家人是韓國瑜市長的小內閣...，請不要到處公開污衊韓國瑜市長夫妻的名譽，公然毀謗是犯罪的事情，飯可以多吃，話少講一點，沒人當你是啞巴，你是中華民國老百姓嗎？」。

楊女在上述言論之外，又辱罵高植澎「混蛋」、「貪污被抓到」、「丟臉」、「當醫生很了不起嗎？」、「您（高植澎）不是女人生的」，以及「不是每人都跟你一樣不要臉的」，高植澎認為楊女謾罵之詞，已非言論自由可容許的範圍，對楊女提出妨害名譽告訴，控告加重誹謗罪，不料，高植澎卻沒想到，楊女卻搶先跑到澎湖地檢署，控告高植澎妨害名譽，理由就是高植澎揶揄「跟他（韓國瑜）在撈在混嗎？」，澎湖地檢署沒有傳喚高植澎，就裁定不起訴處分。

至於高植澎控告楊女部份，今天由橋頭地檢署起訴，楊女於偵查中承認留言，卻辯稱沒有惡意，檢方認為高植澎臉書朋友達5000人，楊女辱罵之詞，已造成不特定人共見共聞，據此將她起訴。

楊女目前堪稱官司纏身，她造謠誣指陳菊貪污500億元部份，刑事敗訴後，陳菊求償300萬元並登報道歉，台北地方法院上月13日開庭，楊女僅委任律師出庭，自己跑到高雄地檢署按鈴控告中選會主委李進勇等人瀆職，希望能為敗選的韓國瑜翻盤，本月4日她又與另一名女韓粉，跑到民進黨高雄市議員黃文益服務處，要送鴨蛋給議員與三立電視台記者，警方將她依違反社會秩序維護法偵辦。

高植澎於臉書中貼出起訴書，對於楊女被起訴，他覺得「開心」。（記者張瑞楨翻攝自高植澎臉書）

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