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介紹女子赴美買精生子 有合約、無金流 男判無罪

士林地院審理後認定，趙只有與許女簽約，查無媒介許女與提供精子的人訂約的證據，不符犯罪構成要件，判趙無罪。（資料照）

士林地院審理後認定，趙只有與許女簽約，查無媒介許女與提供精子的人訂約的證據，不符犯罪構成要件，判趙無罪。（資料照）

2020-02-13 21:40:26

〔記者張文川／台北報導〕趙姓男子在網路上刊登仲介人工生殖訊息，聲稱美金一萬仲介費就可以仲介去美國借精產子，許姓女子看到後連絡趙簽約，順利赴美的地區診所，2015年11月順利產下龍鳳胎，但趙男被檢舉仲介人工生殖，士林地檢署去年8月依違反人工生殖法起訴趙男；士林地院審理後認定，趙只有與許女簽約，查無媒介許女與提供精子的人訂約的證據，不符犯罪構成要件，判趙無罪。

士檢起訴指出，趙男2014年間在網路張貼介紹在美國人工生殖等訊息，許女看到後主動與趙聯絡，趙介紹她一家美國人工生殖診所，先進行視訊看診，確定許女身體狀況後，許女在網站「精子中心」挑選適合配對，許女先支付趙1/3佣金台幣9萬多元，其餘2/3到美國再以現金支付，隨即啟程赴美。

許女先到美國旅遊10餘天，趙男再帶她去診所，打排卵針、與醫生溝通時，趙男都在場相陪；趙供稱，他除了幫忙介紹醫生，也處理許女食宿，其他費用則是由許女自己支付。1年後許女順利產下1子1女龍鳳胎。

士林地院審理後認為，趙男只向許女提供醫師名單、精子銀行網址、安排後續聯絡、在美國的食宿等，購買精子則是由許女自行挑選後，直接付費給精子銀行，趙男並未介入購精過程，也未從此部分獲利。

法院因此認定，缺乏趙男周旋於許女與賣精者間媒介訂約、購買的證據，也查無其間的金錢往來，不符合人工生殖法定義的「生殖細胞、胚胎之居間介紹」犯罪行為要件，判趙無罪。

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