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新北消防世代交替 六年級生接任火調科長等5重任

新北市消防局發布新接任火災調查科長莊渝淵等5名大隊長、一級主管調動。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局發布新接任火災調查科長莊渝淵等5名大隊長、一級主管調動。（記者吳仁捷翻攝）

2020-02-13 21:18:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天發布第四救災救護大隊長高宗棋等5名大隊長、一級主管派令，接任新職的5人全是六年級生，新北市消防局說，為提升消防救災能量，除加強車輛、器材等硬體，也逐年推動主管年輕化，規劃一系列主管輪調、異動或陞遷，強化中生代職務歷練、經驗傳承，培養內外勤優秀人才，強化消防業務推動。

5名新接任職務依序為第四大隊長高宗棋、火調科長莊渝淵、民力運用科長蕭力愷、緊急救護科長林士閔、車輛保養中心主任鄭有倫；新北市消防局說，前火調科長洪良建屆齡退休，除感謝洪良建服務期間，歷經八仙塵爆等大、中型災害期間，率火調團隊勘查抽絲剝繭，並協助偵破重大縱火案，也在補派遺缺時，推動消防主管的世代交替。

新北市消防局說，這次新派任的5名大隊長、科長、主任全是6年級生，平均年齡43歲，最年輕的鄭有倫今年41歲，負責全消防局救災、救護與勤務車的保養、維修，任務吃重。

蕭力愷歷任第六、第四大隊長，任內歷經大小災害，總能將災害降到最低，更在復興空難期間主動率隊跨區支援救災，又有博士學位，消防局這次借重其歷來與義消的融洽互動，凝聚新北市7000多名義消向心力。

消防局說，希望藉由這次人事異動，累積一級主管內、外勤實務經驗，培育多面向專業職能，活化組織能量，提升救災救護效率與效能。

新北市消防局發布新接任民力運用科長蕭力愷等5名大隊長、一級主管調動。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局發布新接任民力運用科長蕭力愷等5名大隊長、一級主管調動。（記者吳仁捷翻攝）

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