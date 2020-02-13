這款法官！上班時間嫖妓、受招待 判決出爐

職務法庭13日判朱樑與曾謀貴免職與撤職。（記者吳政峰攝）

2020-02-13 20:25:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中高分院法官朱樑，從2014年底至2017年5月，2年半買春16次，且半數是在上班時間，同院法官曾謀貴則私下與案件當事人見面飲宴並接受餽贈，2人都被彈劾，司法院職務法庭今天判決朱樑免職、轉任法官以外職務，曾謀貴撤職、停止任用一年，其中，朱樑早已停職，曾謀貴則已退休甚久，已退休該如何「撤職」，又該如何「停止任用一年」？台中高分院說，這些都由司法院進行處置，台中高分院尊重司法院，不評論此事。

朱樑免職 曾謀貴撤職

此案源於台中高分院法官朱樑和同庭法官曾謀貴被檢舉，曾與選舉訴訟當事人「眉來眼去」，特偵組和司法院追查時，卻查出案外案，其中，朱樑不假外出召妓買春，曾謀貴交往複雜、與當事人不當接觸，司法院人事審議委員會認為兩人違規情節重大，決議將朱、曾兩人移送監察院彈劾，朱在2018年2月已由司法院停職，曾則退休。

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監委楊芳玲、包宗和立案調查，發現朱樑自2014年12月12日起至2017年5月17日，3年內買春16次，地點分別在台中的商務套房或汽車旅館，且其中半數是在上班期間所為，沒有請假，構成曠職之外，買春也違反社會秩序維護法第80條規定，並構成刑法第239條通姦罪，但他的配偶沒有提出告訴，這是告訴乃論之罪。

曾謀貴則是在1999年12月30日，因參加不當飲宴，被公務員懲戒委員會記過一次，卻他沒有記取前車之鑑，2015年9月2日起擔任台中高分院103年度建上字第21號民事案件的陪席法官，卻在同年10月31日晚間與11月8日上午，於自宅及法院辦公室與案件當事人會面，並收受相贈物品，同年12月31日晚間，又接受該當事人飲宴，2015年11月12日又沒請假，就跑到台中市議會為友人請託，上班時間從事私務。

兩人目前已停職退休 判決落實成問題

職務法庭今天以違反法官法及法官倫理規範，且情節重大等理由，判決朱樑免職、轉任法官以外職務，曾謀貴撤職、停止任用一年，其中，朱樑早已停職，該如何轉任法官職務，台中高分院指出，由司法院處理，至於早已退休的曾謀貴，又該如何撤職？台中高分院說，這部份也是由司法院處置，台中高分院不評論。13日判朱樑免職、曾謀貴撤職。

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