為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

這款法官！上班時間嫖妓、受招待 判決出爐

職務法庭13日判朱樑與曾謀貴免職與撤職。（記者吳政峰攝）

職務法庭13日判朱樑與曾謀貴免職與撤職。（記者吳政峰攝）

2020-02-13 20:25:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中高分院法官朱樑，從2014年底至2017年5月，2年半買春16次，且半數是在上班時間，同院法官曾謀貴則私下與案件當事人見面飲宴並接受餽贈，2人都被彈劾，司法院職務法庭今天判決朱樑免職、轉任法官以外職務，曾謀貴撤職、停止任用一年，其中，朱樑早已停職，曾謀貴則已退休甚久，已退休該如何「撤職」，又該如何「停止任用一年」？台中高分院說，這些都由司法院進行處置，台中高分院尊重司法院，不評論此事。

朱樑免職 曾謀貴撤職

此案源於台中高分院法官朱樑和同庭法官曾謀貴被檢舉，曾與選舉訴訟當事人「眉來眼去」，特偵組和司法院追查時，卻查出案外案，其中，朱樑不假外出召妓買春，曾謀貴交往複雜、與當事人不當接觸，司法院人事審議委員會認為兩人違規情節重大，決議將朱、曾兩人移送監察院彈劾，朱在2018年2月已由司法院停職，曾則退休。

監委楊芳玲、包宗和立案調查，發現朱樑自2014年12月12日起至2017年5月17日，3年內買春16次，地點分別在台中的商務套房或汽車旅館，且其中半數是在上班期間所為，沒有請假，構成曠職之外，買春也違反社會秩序維護法第80條規定，並構成刑法第239條通姦罪，但他的配偶沒有提出告訴，這是告訴乃論之罪。

曾謀貴則是在1999年12月30日，因參加不當飲宴，被公務員懲戒委員會記過一次，卻他沒有記取前車之鑑，2015年9月2日起擔任台中高分院103年度建上字第21號民事案件的陪席法官，卻在同年10月31日晚間與11月8日上午，於自宅及法院辦公室與案件當事人會面，並收受相贈物品，同年12月31日晚間，又接受該當事人飲宴，2015年11月12日又沒請假，就跑到台中市議會為友人請託，上班時間從事私務。

兩人目前已停職退休 判決落實成問題

職務法庭今天以違反法官法及法官倫理規範，且情節重大等理由，判決朱樑免職、轉任法官以外職務，曾謀貴撤職、停止任用一年，其中，朱樑早已停職，該如何轉任法官職務，台中高分院指出，由司法院處理，至於早已退休的曾謀貴，又該如何撤職？台中高分院說，這部份也是由司法院處置，台中高分院不評論。13日判朱樑免職、曾謀貴撤職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
曲棍球案檢察官懲戒案 職務法庭2/14公開審理
2020-02-08 12:30

曲棍球案檢察官懲戒案 職務法庭2/14公開審理
公懲會將更名「懲戒法院」 掌管職務法庭
2020-02-06 22:46

公懲會將更名「懲戒法院」 掌管職務法庭
北台灣最美公園 雙北移居就選這裡

北台灣最美公園 雙北移居就選這裡
複製貼上判決書 法官「張冠李戴」被罰俸3月
2019-12-26 17:03

複製貼上判決書 法官「張冠李戴」被罰俸3月
法官偷懶草率審案 差點縱放2運毒犯
2019-08-15 22:15

法官偷懶草率審案 差點縱放2運毒犯
知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團

知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團
法評會直送職務法庭 明年7月17日才實施
2019-07-30 23:32

法評會直送職務法庭 明年7月17日才實施
曲棍球案被彈劾 檢察官陳隆翔聲請職務法庭「公開審理」
2019-07-03 14:43

曲棍球案被彈劾 檢察官陳隆翔聲請職務法庭「公開審理」
社會今日熱門
2020-02-13 10:29

媽祖大道死亡車禍 腳踏車騎士慘遭油罐車輾死

2020-02-12 21:05

北市西藏路女子墜樓爆頭亡 現場曝光！

2020-02-13 00:21

超悲催人夫！在妻車上裝錄音筆抓老王 竟加贈小王…

2020-02-12 22:06

武漢肺炎》7.1萬片口罩險被運出 海巡署長：最令人生氣的走私

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播