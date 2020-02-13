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首頁　>　社會

撞死國6停路肩檢修夫妻 比丘道歉賠償緩刑2年

邱姓男子和妻子去年3月在國道6號草屯段停路肩，下車檢修後車斗機具繩索，遭吳姓比丘撞死，吳姓比丘道歉賠償，判處有期徒刑2年，緩刑2年。（資料照，民眾提供）

邱姓男子和妻子去年3月在國道6號草屯段停路肩，下車檢修後車斗機具繩索，遭吳姓比丘撞死，吳姓比丘道歉賠償，判處有期徒刑2年，緩刑2年。（資料照，民眾提供）

2020-02-13 16:39:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大型吊臂車邱姓駕駛和妻子去年3月在國道6號草屯段停路肩，下車檢修後車斗機具繩索，遭後方吳姓比丘駕駛的轎車高速撞飛，邱男當場死亡，妻子送醫不治，吳姓比丘肇禍後很自責，道歉賠償，南投地院依過失致人於死罪名，判處有期徒刑2年，緩刑2年。

車禍發生在去年3月22日晚間，住在南投縣魚池鄉的邱姓男子載妻子駕駛大型吊臂車，開到國6草屯段發現後車斗固定機具的繩索鬆脫，將車停靠路肩，2人下車檢修。

大型吊臂車體型大，佔滿路肩，吊臂車有閃黃燈，但後方沒有擺放警示標誌，邱男和妻子靠近外側車道作業，65歲吳姓比丘駕駛轎車載師父要趕回寺裡做晚課，因天色已暗，未注意有人在靠近快車道上綁繩索，撞飛夫妻，邱男頭顱破裂當場死亡，妻子傅女也無生命跡象，經送埔里基督教醫院急救仍不治。

吳姓比丘肇禍後很難過也很自責，向邱姓駕駛家屬致歉，也完成賠償及和解，南投地院處有期徒刑6個月，可易科罰金，緩刑2年。

這起死亡車禍發生後，國道七隊也提醒駕駛人，行駛高速公路若機件故障或其他緊急情況，在路肩上停車待援或檢修時，要顯示危險警告燈外，並在車輛後方50至100公尺處設置車輛故障的標誌警示，才能確保自己和他人的安全。

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