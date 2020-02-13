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凌虐5歲童致死 恐怖外婆起訴

63歲魏姓外婆涉嫌虐死5歲男孫，新北地檢署今日依凌虐幼童發育致死罪嫌將她起訴。（資料照）

63歲魏姓外婆涉嫌虐死5歲男孫，新北地檢署今日依凌虐幼童發育致死罪嫌將她起訴。（資料照）

2020-02-13 15:28:18

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，63歲魏姓婦人不滿獨自照顧5歲孫子，竟限制男童飲食，導致嚴重營養不良，甚至拿繩索及鐵絲綑綁，限制他的行動自由，最後再持抓背棒及拖把等物毆打，男童因不堪凌虐死亡；檢方偵辦時，魏女竟說，她認為男童被阿公附身，為了驅離才會打人，新北地檢署今日依凌虐幼童發育致死罪嫌將她起訴。

據了解，被害男童的父母離異後，生母因經濟困難，加上與前夫還有3名子女必須照料，因此於2018年7月把男童及其胞姊，送給魏姓外婆照料。

不料，去年10月31日下午，男童因卻不明原因倒臥浴室，送醫急救後仍回天乏術。

辦案人員事後發現男童骨瘦如柴、嚴重營養不良，全身多處瘀傷、挫裂傷、出血，四肢有綑綁痕跡、指甲亦有缺損，加上魏婦住處掃把、抓背棒、剪刀、拖把等物均採集到血跡，因而懷疑魏婦動手凌虐。

檢警調查，魏婦疑似因獨自照料男童心有不滿，從去年2月起開始限制他的飲食，導致男童嚴重營養不良，甚至拿繩索及鐵絲綑綁，限制其行動自由，再拿抓背棒、拖把等物毆打，導致男童因顱內出血、出血性休克死亡。

檢方偵辦時，魏婦僅坦承男童身上部分傷勢是她所造成，因為她認為男童遭阿公附身才會動手驅趕，有時候則是因為男童過於調皮，但她否認凌虐男童致死。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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