泰勞打死同鄉掐警察脖子說「我殺」 檢認定自首

殺人案發生後，警方封鎖現場蒐證。（資料照）

2020-02-13 12:46:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市太平區一間工廠的泰國移工帕拉米、他納瓦，去年11月各自喝酒後，為了音樂聲太大而起衝突，他納瓦持刀作勢攻擊帕拉米，爆怒的帕拉米持破門器的半成品反擊，卻把他納瓦活活打死，員警馳抵時，帕拉米比手劃腳，左手掐住警察脖子，右手做出揮刀動作，用國語說「我殺（我殺人）」，台中地檢署今天依殺人罪起訴，並以他比手劃腳與「我殺」的動作言語，認定他是自首，犯後態度良好，尚有悔悟之心，聲明法院量處適當之刑。

起訴書指出，43歲的帕拉米（羈押中）與死者他納瓦是同一公司的移工，去年11月15日下班之後，兩人各自喝酒，晚間8時許，他納瓦認為帕拉米音樂聲量太大，兩人起爭執，他納瓦一手掐住帕拉米的頸部，另一手持刀作勢攻擊，爆怒的帕拉米隨手拿取破門器的半成品，長度76公分、直徑2公分的六角錐狀鐵器反擊，先將他納瓦的刀子擊落，再毆擊頭部等處。

請繼續往下閱讀...

他納瓦倒地後，驚覺自己殺人的帕拉米，於寢室內換下沾血衣服，請同事報警並聯繫工廠資方，另外，兩人衝突時觸動警鈴，保全公司也派人查看，見他納瓦倒臥血泊，不久之後，員警抵達，帕拉米指著他納瓦，左手掐住員警脖子，右手做出持刀揮舞，砍向警察的動作，用生硬國語說「我殺，我殺」，員警雖不知正確的意思，但仍能明白，帕拉米的意思是「我殺人了」。

台中地檢署認為，帕拉米當時把他納瓦的刀子擊落，已經排除他納瓦的不法侵害，但他沒有住手，又繼續毆打他納瓦致死，觸犯刑法殺人罪，但他比手劃腳向員警自首，符合減刑要件，犯後態度良好，尚有悔悟之心，聲明法院量處適當刑罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法