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能不小心嗎？桃警製播「驚悚車禍片」盼正視行人交通安全

「行人事故安全宣導短片」剪輯行人被撞的驚悚過程。（記者周敏鴻翻攝）

「行人事故安全宣導短片」剪輯行人被撞的驚悚過程。（記者周敏鴻翻攝）

2020-02-13 12:25:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市去年發生36件行人被撞事故、造成36人死亡，桃園市政府交通警察大隊為此製播「行人事故安全宣導短片」，剪輯多起行人未依規定行走行人穿越道等原因的車禍驚悚過程，希望提醒駕駛人與行人正視行人的交通安全問題。

內政部警政署統計，去年全國行人交通事故共造成290人死亡，較2018年同期增加了79人，其中桃園市去年也有36件行人死亡的交通事故，多達8件是導因於行人未依規定行走行人穿越道等違規。

交通警察大隊製播的短片，剪輯了多起事故的驚悚過程，有民眾推著坐輪椅的長輩過馬路，被漫不經心的駕駛迎面撞上，輪椅上的長輩被撞飛倒地、動彈不得；也有民眾違規穿越馬路，被疾駛而來的車輛撞得身體360度旋轉後墜地，怵目驚心。

警方說，為了確保行人交通安全，駕駛人行經路口應減速慢行、轉彎時應注意視線死角、行經行人穿越道應禮讓行人，而行人更要養成走行人穿越道的好習慣，切記「行人不是最大」，車禍也未必就定是汽機車的駕駛人要負起責任，而是依據路權歸屬來決定。

警方提醒，行人穿越道路時，在禁止穿越、劃有雙黃線的分向限制線等路段，都不得穿越道路，民眾若是違規闖紅燈或任意穿越車道，除了可處300元罰緩外，還要面對被疾駛而來的車輛撞擊的潛在危險。

「行人事故安全宣導短片」剪輯行人被撞的驚悚過程。（記者周敏鴻翻攝）

「行人事故安全宣導短片」剪輯行人被撞的驚悚過程。（記者周敏鴻翻攝）

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