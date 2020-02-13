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燈會警犬戴口罩賣萌遭質疑 市警局：加強宣導防疫

台灣燈會警犬戴口罩，表情好萌。（台中市警局提供）

台灣燈會警犬戴口罩，表情好萌。（台中市警局提供）

2020-02-13 12:09:04

〔記者張軒哲／台中報導〕 臺灣燈會主燈8日在后里森林園區與馬場園區開燈，在這為期16天展期期間，台中市警犬隊8隻可愛警犬，每天會有2隻至會場輪值，查緝爆裂物及毒品等違禁物品工作，為了宣導遊客戴口罩，有2隻警犬也被戴上口罩，引起外界質疑。警犬隊澄清，當時2隻警犬只是戴上防塵口罩做示範，吸引民眾目光，平時執勤並未戴口罩。

台中市政警察局燈會期間投入了大量的警力維持園區安全及周邊交通順暢，並由曾參與許多大型活動維安場檢經驗的警犬隊加入。

近期因武漢肺炎疫情延燒，適逢全民防疫期間，開心遊玩賞燈的同時，也別忘了做必要的措施，落實咳嗽禮節，領犬員靈機一動，利用每次出勤警犬往往是吸睛經焦點特性，由訓練有素的警犬戴上口罩拍照示範，向民眾宣達佩戴口罩相關方式，例如把口罩留給需要的人、出入醫院必須配戴口罩等等，看到帥氣的警犬聽從指示示範，萌度破表，短短1分鐘時間，吸引大批民眾駐足要求合影，達到最佳防疫宣傳效果。

但此舉引起外界質疑，因口罩一罩難求，警犬根本不用戴口罩。警犬隊長林雙鎮今日表示，2隻警犬只是戴口罩做示範，吸引民眾注意，牠們是戴一般防塵口罩，不是醫用口罩，請民眾不要放大檢視。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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台灣燈會警犬吸引賞燈民眾合照。（台中市警局提供）

台灣燈會警犬吸引賞燈民眾合照。（台中市警局提供）

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