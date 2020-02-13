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知名摩鐵薇閣提供A片被控侵權 不知供應商片源獲不起訴

知名摩鐵薇閣林森館及大直館（登峰）遭片商指控侵權，台北地檢署調查，片源來自供應商華陽昌公司，因華陽昌提不出版權授權證明，今依違反著作權法將華陽昌及其林姓負責人起訴，2間薇閣及其負責人則獲不起訴。（資料照）

知名摩鐵薇閣林森館及大直館（登峰）遭片商指控侵權，台北地檢署調查，片源來自供應商華陽昌公司，因華陽昌提不出版權授權證明，今依違反著作權法將華陽昌及其林姓負責人起訴，2間薇閣及其負責人則獲不起訴。（資料照）

2020-02-13 11:22:34

〔記者錢利忠／台北報導〕位於台北市的知名摩鐵薇閣林森館及大直館（登峰），有提供無碼A片等影音服務，不料卻遭片商指控侵權，惹上違反著作權法官司；台北地檢署調查，薇閣提供的片源，來自於簽約的供應商華陽昌公司，因華陽昌提不出版權授權證明，今依違反著作權法將華陽昌及其林姓負責人起訴，至於2間薇閣及其負責人則獲不起訴。

檢警調查，薇閣曾與A片供應商華陽昌簽約，以每月1萬4000元價格，取得華陽昌授權播放，華陽昌則提供硬碟儲存的方式，寄送上百部的片源給薇閣。

2018年7月至10月間，擁有A片在台著作權的片商，前往薇閣的2間分館蒐證，發現薇閣涉嫌未經授權，在房內提供由日本A片業者製作拍攝的「女熱大陸」、「巨乳上司性騷擾」等38部無碼A片，因此對2間薇閣分館的負責人及供應商提告。

2間薇閣分館的負責人供稱，房內所提供播放的A片，都是由供應商華陽昌提供，薇閣與華陽昌簽約之前，華陽昌曾保證有取得原版片商的授權；華陽昌林姓負責人則辯稱，供應給2間薇閣分館的A片是從網路上購買，確有取得日本片商授權；然而，林某卻始終拿不出獲原版片商授權的證明。

檢方認為，薇閣對於華陽昌所提供的片源並不知情，因此認定薇閣及其負責人的罪證不足，至於華陽昌因無法提出授權證明，則依違反著作權法起訴。

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