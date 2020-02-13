為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

醉男找代駕又移車3公尺？飆罵罰18萬扣車法辦

柯男（圖左）自認只有上車取物，拒絕警方（圖右）的酒測。（記者張瑞楨翻攝）

柯男（圖左）自認只有上車取物，拒絕警方（圖右）的酒測。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-13 10:23:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕晃動還是行駛？台中市41歲駕駛白色BMW的柯姓男子，今天清晨酒後找代駕，代駕抵達後，他上車拿東西，卻被對面值勤的員警，認為他移動車輛約3公尺，要求他進行酒測，柯男自認沒有開車，只是上車拿東西，雙方爭執時，柯男怒罵「哭爸」等髒話，員警也被惹惱，將他依妨害公務罪現行犯逮捕，扣車並以拒測為由，開出18萬元罰單，不過，柯男是否開車，未來恐生爭議，目擊證人認為他只是上車時，車子搖晃而非開車，警方則堅持說，柯男確實行駛3公尺。

今天清晨3時許，中市警局二分局文正所員警，在北區公園路與光大路口執行巡邏勤務時，發現對面騎樓的柯男，醉酒而走路不穩定，卻坐上白色BMW車內，且車子往前移動約3公尺，員警立即盤查，認定他酒駕，要求酒測，柯男不從，他辯稱說，自己雖喝酒，但朋友要他找代駕，當時代駕已經抵達，他只是上車拿東西，並沒有駕駛汽車，他質疑警察找麻煩，強入於罪。

警方呼叫支援，用警車堵住白色BMW，柯男也愈說愈生氣，忍不住飆罵警察「哭爸」等穢語，朋友也齊聚現場，質疑警方找麻煩、執法不當，警察情緒也被激怒，以妨害公務罪當場逮捕，柯男雖質疑警察執法過當，有需要上手銬嗎？但他願意配合逮捕。

周圍目擊者說，柯男比較肥胖，上車拿東西時，汽車搖晃震動，這不是駕駛汽車，再加上柯男又罵警察，此風波愈演愈烈，不過，二分局文正所強調，柯男確實開車行駛3公尺，不論距離長短，都是酒駕，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
酒駕連撞致1死2傷 法官說不算殺人 僅判8年
2020-02-12 05:30

酒駕連撞致1死2傷 法官說不算殺人 僅判8年
酒駕累犯撞死人 新制最重可判無期
2020-02-11 23:03

酒駕累犯撞死人 新制最重可判無期
買在起漲點 自住兼保值

買在起漲點 自住兼保值
署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令
2020-02-10 21:39

署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令
離譜高雄警 酒駕拒測、拒簽還落跑
2020-02-09 05:30

離譜高雄警 酒駕拒測、拒簽還落跑
知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團

知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團
用腳滑機車躲酒測 「不值得讚許」但判不罰錢
2020-02-06 19:41

用腳滑機車躲酒測 「不值得讚許」但判不罰錢
騎士酒駕自撞墜1.5米深溝 右腿骨穿出、左腿變形
2020-02-06 18:42

騎士酒駕自撞墜1.5米深溝 右腿骨穿出、左腿變形
社會今日熱門
2020-02-12 15:10

雲林縣虎尾鎮5車追撞 8人送醫無生命危險

2020-02-12 21:05

北市西藏路女子墜樓爆頭亡 現場曝光！

2020-02-12 12:25

男開賓士突頭暈失控 連撞3店一片混亂 影片

2020-02-13 00:21

超悲催人夫！在妻車上裝錄音筆抓老王 竟加贈小王…

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播