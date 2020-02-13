醉男找代駕又移車3公尺？飆罵罰18萬扣車法辦

柯男（圖左）自認只有上車取物，拒絕警方（圖右）的酒測。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-13 10:23:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕晃動還是行駛？台中市41歲駕駛白色BMW的柯姓男子，今天清晨酒後找代駕，代駕抵達後，他上車拿東西，卻被對面值勤的員警，認為他移動車輛約3公尺，要求他進行酒測，柯男自認沒有開車，只是上車拿東西，雙方爭執時，柯男怒罵「哭爸」等髒話，員警也被惹惱，將他依妨害公務罪現行犯逮捕，扣車並以拒測為由，開出18萬元罰單，不過，柯男是否開車，未來恐生爭議，目擊證人認為他只是上車時，車子搖晃而非開車，警方則堅持說，柯男確實行駛3公尺。

今天清晨3時許，中市警局二分局文正所員警，在北區公園路與光大路口執行巡邏勤務時，發現對面騎樓的柯男，醉酒而走路不穩定，卻坐上白色BMW車內，且車子往前移動約3公尺，員警立即盤查，認定他酒駕，要求酒測，柯男不從，他辯稱說，自己雖喝酒，但朋友要他找代駕，當時代駕已經抵達，他只是上車拿東西，並沒有駕駛汽車，他質疑警察找麻煩，強入於罪。

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警方呼叫支援，用警車堵住白色BMW，柯男也愈說愈生氣，忍不住飆罵警察「哭爸」等穢語，朋友也齊聚現場，質疑警方找麻煩、執法不當，警察情緒也被激怒，以妨害公務罪當場逮捕，柯男雖質疑警察執法過當，有需要上手銬嗎？但他願意配合逮捕。

周圍目擊者說，柯男比較肥胖，上車拿東西時，汽車搖晃震動，這不是駕駛汽車，再加上柯男又罵警察，此風波愈演愈烈，不過，二分局文正所強調，柯男確實開車行駛3公尺，不論距離長短，都是酒駕，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為。

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