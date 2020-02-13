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路邊撿到OBIKE被法辦 雄檢：無從認定

高雄有男子騎路邊棄置的OBIKE共享單車被依竊盜罪送辦。（本報資料照）

高雄有男子騎路邊棄置的OBIKE共享單車被依竊盜罪送辦。（本報資料照）

2020-02-13 10:14:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾經掀起風潮OBIKE共享單車，隨著新加坡總部2018年7月宣布停止營運，大量的OBIKE被棄置路邊，高雄李姓男子從路邊撿OBKIE代步，卻被警方依竊盜罪送辦，但雄檢偵查後，認為無法確定OBIKE是有主之物，偵結處分不起訴。

檢方指出，2019年3月11日下午2點多，李姓男子在三民區覺民路高速公路便道下，看到1輛OBIKE棄置在路邊，李男看到腳踏上沒上鎖，加上自己原本的腳踏車也壞掉，於是就把OBIKE騎回家，沒想到隔天騎它上路後，就被員警攔查依竊盜罪送辦。

檢方偵查時發現，OBIKE是新加坡商所營運，台灣由某科技公司代理，但2018年7月新加坡總部宣布停止營運，大量的OBIKE被棄置路邊，檢警曾去電該科技公司洽詢，但客服電話無人接聽，透過臉書頁面詢問，只得到在台人員無法代表公司處理相關事務。

由於OBIKE停止營運後，台北、基隆、宜蘭、花蓮等多個縣市交通局陸續進行清除棄置OBIKE作業，因此無法認定OBIKE到底是有主之物？還是無之物，且李男騎的OBIKE是棄置在路邊，難以認定他有竊取他人財物的不法意圖，因此偵結後處分不起訴。

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