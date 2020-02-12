偷錢上舞廳摟小姐 賊出包躲神明桌下瞎扮「虎爺」

葉姓男子（中，條紋衣者）偷了錢後與朋友一起走店裝闊。（記者王捷翻攝）

2020-02-12 23:35:31

〔記者王捷／台南報導〕葉姓水電工行竊失敗，假裝躲在被害屋主的神明桌下，以為屋主沒發現，但已被屋主拍照向警方報案「有賊躲在神明桌下『裝虎爺』」，雖然葉男逃離現場，但警方依據照片比對監視器畫面，查出涉嫌連續潛入住家偷錢上舞廳抱小姐的葉男。

30歲的葉男疑似因為向錢莊借錢還不完，因此下手行竊，從上個月開始，他專門挑透天厝當對象，拿一字起子破壞二樓窗戶的窗鎖，潛入住宅內行竊，他脫鞋入屋犯案，還會將現場恢復原狀，導致受害者過了幾天才發現，加上他徒步犯案，沒有交通工具，讓警方難以追查。

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葉男被警方鎖定後，監視器畫面都不太清晰，但被發現，行竊得手後，常拿著被害人的信用卡到舞廳摟小姐喝酒，友人還跟著一起裝闊，但影像不清楚，曾傳出警方一度誤把與葉男一起上舞廳的朋友當竊嫌，最後葉男落網是因為一月底犯案時失手。

葉嫌失手的那次是攀爬到透天厝3樓神明廳，打算入屋行竊，結果屋主聽到聲響查看，發現葉男拎著鞋子蹲坐在神明桌下，屋主假裝沒發現，偷偷拍下葉男在神明桌下的蹲姿，立刻奪門而出報案，激動地向警方說「有賊躲在神明桌下『裝虎爺』」。

雖然葉男馬上逃離現場，但有了這張「假裝虎爺」的照片，讓警方確認葉男長相，成功比隊舞廳的監視器錄影畫面，12日順利依竊盜罪嫌將葉男函送法辦。

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