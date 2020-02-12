武漢肺炎》徐國勇叮嚀員警：居家隔離違反規定 就強制隔離

內政部長徐國勇（右4）今天下午抵達基隆市警察局強調，同仁發現被隔離者若違反居家防疫規定，應依法予以強制隔離。（記者林嘉東翻攝）

2020-02-12 21:28:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕武漢肺炎全台防疫大作戰，內政部長徐國勇叮嚀第一線執法員警，同仁發現被隔離者若違反居家防疫規定，應予以強制隔離。

內政部長徐國勇是在今天下午4點30分抵達基隆市警局，關切基層防疫作為時作上述表示。他進一步指出，防疫不僅是衛福部的工作，警察也是主責單位之一，防疫等同作戰，作戰等於國安，警察屬國安體系的一環，絕不能置身事外。

請繼續往下閱讀...

徐國勇也特別提及，寶瓶星靠港檢疫期間，還好有基隆市警察局協助檢疫，才讓檢疫工作能順利完成。

徐國勇隨後叮嚀與會的基隆市警局各科室主管，要落實兩大防疫重點，一是邊境管理，二是入境追蹤。

徐國勇指出，邊境管理，就是要落實健康聲明書的填寫，另對於已經入境的確診及潛在風險對象，要落實入境追蹤，包含居家隔離、居家檢疫及自主管理，並由衛生單位掌握疫情發展狀況，依強度執行入境後的追蹤。

他表示，居家隔離是防疫工作的重點，衛福部決定居家隔離處所後，如果被隔離者違反相關居家防疫規定，就依傳染病防治法再提升強度至強制隔離。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

徐國勇強調，他一開始就要求同仁要把違反居家隔離案件比照重大刑案辦理，現在證明了這個做法是對的；警察同仁必須很快找到違反居家隔離及居家檢疫對象，執行強制隔離，才能提升防疫成效。

徐國勇最後表示，為了提升警察同仁士氣，他已全力跟主計總處、人事總處等相關單位協調爭取加班費，請大家持續備戰，隨時因應防疫工作所需，期望能盡速消滅疫情，全民平安。

內政部長徐國勇（中）今天下午抵達基隆市警察局強調，同仁發現被隔離者若違反居家防疫規定，應依法予以強制隔離。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法