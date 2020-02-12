北市西藏路女子墜樓爆頭亡 現場曝光！

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北市西藏路一處民宅有一名女子墜樓，頭顱破裂，已明顯身亡。警拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天晚上6點20分接獲報案，指稱中正區西藏路一處民宅，有一名女子墜樓。救護人員趕到現場，發現該名墜樓女子年約50多歲，頭顱破裂，已明顯身亡。
轄區警方目前已經趕往現場，進一步釐清墜樓女子身分、原因以及詳情。
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