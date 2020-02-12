為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

北市西藏路女子墜樓爆頭亡 現場曝光！

北市西藏路一處民宅有一名女子墜樓，頭顱破裂，已明顯身亡。警拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

北市西藏路一處民宅有一名女子墜樓，頭顱破裂，已明顯身亡。警拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

2020-02-12 19:22:54

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天晚上6點20分接獲報案，指稱中正區西藏路一處民宅，有一名女子墜樓。救護人員趕到現場，發現該名墜樓女子年約50多歲，頭顱破裂，已明顯身亡。

轄區警方目前已經趕往現場，進一步釐清墜樓女子身分、原因以及詳情。

北市西藏路一處民宅有一名女子墜樓，頭顱破裂，已明顯身亡。警拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

北市西藏路一處民宅有一名女子墜樓，頭顱破裂，已明顯身亡。警拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市大安區七旬老婦墜樓 送醫急救中
2020-02-12 15:21

北市大安區七旬老婦墜樓 送醫急救中
情侶酒後口角 男墜樓卡3樓鐵皮屋頂重傷
2020-02-10 09:01

情侶酒後口角 男墜樓卡3樓鐵皮屋頂重傷
桃市攜手產業構建智慧城市應用服務平台

桃市攜手產業構建智慧城市應用服務平台
工人爸爸小年夜不慎墜樓亡 她含淚PO文求真相
2020-02-03 11:31

工人爸爸小年夜不慎墜樓亡 她含淚PO文求真相
「三太子」爬窗摔死醫院內 妻兒索賠434萬元敗訴
2020-01-21 19:27

「三太子」爬窗摔死醫院內 妻兒索賠434萬元敗訴
知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團

知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團
香港人反抗》紀律部隊宿舍疑似「被墜樓」 男子傷重不治
2020-01-13 19:17

香港人反抗》紀律部隊宿舍疑似「被墜樓」 男子傷重不治
社會今日熱門
2020-02-12 15:10

雲林縣虎尾鎮5車追撞 8人送醫無生命危險

2020-02-11 22:00

離譜！國道與後車起糾紛 「賓士男」拿鋁棒直接下車恐嚇

2020-02-11 20:50

「一人洗澡，全家頭昏」台中一氧化碳中毒5人送醫 影片

2020-02-11 22:19

2/11 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落南投縣

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播