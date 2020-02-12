雲林縣虎尾鎮5車追撞 8人送醫無生命危險

事故車幾乎全毀，怵目驚心。（記者林國賢翻攝）

2020-02-12 15:10:26

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮今天下午發生4輛小客車與1輛貨車追撞事故，造成8人送醫，所幸沒有生命危險，詳細肇事原因目前仍待警消人員調查中。

雲林縣消防局於下午1點31分許接獲報案指出，145道路虎尾鎮穎川里頂湳段發生4輛小客車與1輛貨車車禍事故，現場零件散落一地，怵目驚心，這起造成8人輕傷送醫，其中3人送往虎尾台大醫院、3人送雲林基督教醫院、2人送虎尾若瑟醫院， 所幸傷者意識清楚，目前都無生命危險，事故原因仍在調查中。

虎尾鎮發生5車追撞事故。（記者林國賢翻攝）

車禍造成道路一度塞車。（讀者提供）

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