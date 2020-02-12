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男開賓士突頭暈失控 連撞3店一片混亂

台中一名許姓男子，今天凌晨駕賓士車行經大里文心南路，失控連撞3間店面招牌、外牆，車身、車頭嚴重損壞。（記者陳建志翻攝）

台中一名許姓男子，今天凌晨駕賓士車行經大里文心南路，失控連撞3間店面招牌、外牆，車身、車頭嚴重損壞。（記者陳建志翻攝）

2020-02-12 12:25:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名許姓男子（21歲），今天凌晨駕駛賓士車載友人行經大里文心南路，在接近中投公路前車子突然往右側路邊偏移，連續撞上3間店面的招牌、垃圾桶，還有1輛停在路邊的機車，強烈衝撞造成賓士車頭和車身嚴重損壞，車頭並旋轉180度後停在路邊，現場磚塊、招牌四散一片混亂，許男表示行經該處身體突感不適頭暈才失控，經酒測並無酒精反應，自撞後身體無明顯外傷僅頭暈自行就醫，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

這起車禍發生在今天凌晨0點10分左右，一名21歲許姓男子駕駛賓士，載友人行經大里文心南路往大里方向，在即將接近中投公路銜接德芳路3段前，車子突然往右側路邊偏移，接著失控連撞路邊3間店面的招牌、廚餘桶、垃圾桶、牆壁外緣，還有1輛機車。

現場一片混亂，招牌、磚塊、廢棄餐具、廚餘四散，路邊的機車也被撞飛，肇事賓士車不但右側車身撞凹，車頭也嚴重損壞，所幸肇事的許男和車上友人都無明顯外傷，許男僅表示頭暈要自行就醫。

霧峰交通分隊長柯文彬表示，許男經酒測並無酒精反應，自稱開車行經該處時，突然覺得身體不適、頭暈，車子才會失控偏離車道肇事，詳細肇事原因將進一步釐清，也呼籲汽機車駕駛人上路時應保持良好精神，若身體不適、精神不濟，應在路邊休息後再上路。

台中一名許姓男子，今天凌晨駕賓士車失控連撞3間店面招牌、外牆，現場一片混亂。（記者陳建志翻攝）

台中一名許姓男子，今天凌晨駕賓士車失控連撞3間店面招牌、外牆，現場一片混亂。（記者陳建志翻攝）

台中一名許姓男子，今天凌晨駕賓士車失控連撞3間店面招牌、廚餘桶，停在路邊機車也被撞飛。（記者陳建志翻攝）

台中一名許姓男子，今天凌晨駕賓士車失控連撞3間店面招牌、廚餘桶，停在路邊機車也被撞飛。（記者陳建志翻攝）

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