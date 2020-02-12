病患摸護理師臀部 未用暴力脅迫改判免關

陳姓病患摸護士屁股，高雄高分院認定沒有使用暴力，改依性騷擾防治法處徒刑6月定讞，得易科罰金，逃過牢獄之災。（資料照）

2020-02-12 12:09:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓男子被控，到醫院門診時觸摸護士屁股，被地院依妨害醫療業務執行罪，判處徒刑10月，上訴高雄高分院後今天上午宣判，認定沒有使用暴力，改依性騷擾防治法處徒刑6月定讞，得易科罰金，逃過牢獄之災。

判決書指出，去年1月23日晚上7點多，被告陳男在高雄市鼓山區市立大同醫院內科候診區，見某護理師正交付藥單予病患，並進行相關衛教事宜，認有機可乘，涉嫌假意行經她身後。

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陳男隨後刻意垂放原彎曲的右手，於行進間以手臂緊密貼合其臀部，並由她右側至左側臀部滑動，護理師因而備受驚嚇，無法繼續當日原排門診等作業，同時告知護理長及報警處理，經警調閱監視器錄影畫面而查獲陳嫌。

陳嫌辯稱，平常就有眩暈、走路不穩的情形，常撞到、摔到，當天可能是要迴避玻璃櫥櫃，沒有跟護理師保持安全距離，有不小心碰觸到，是不經意碰觸，否認犯行。

被害人指稱，她因拒絕和解，陳男仍多次打聽她的上班情形，造成她極大的恐懼，因而上班、加班面板上都不敢使用自己的名字，害怕被告三番兩頭要去醫院打探，上下班也害怕到需要同事、家人陪同，或者保全協助，到現在還是會非常恐懼。

去年10月31底，高雄地院審結宣判，依妨害醫療業務執行罪，判有期徒刑10月，陳不服上訴高雄高分院後，合議庭認為陳確有摸屁股犯意，但並未使用強暴脅迫，改依性騷擾防治法，從輕發落。

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