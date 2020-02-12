武漢肺炎》怕染病露天開賭 籃球場設賭場17賭客被抄

新北市男子吳俊輝將職業賭場移到二重疏洪道籃球場（見圖）開放處，在防疫期間大開四九牌大賭場，被三重警分局一舉破獲。（記者吳仁捷翻攝）

2020-02-12 11:17:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市男子吳俊輝夥同手下周姓男子等5嫌，以開放的疏洪道籃球場不會遭傳染冠狀病毒攬客，大白天就大膽在戶外開賭，三重警分局爬上3樓高堤防，在匍匐到隱密處蒐證、監控，見時機成熟，30名幹員如天羅地網般持盾牌設下屏障，一舉破獲職業賭場，逮獲17名賭客，起出賭具、46萬賭資、抽頭金，防疫期間緝賭也不手軟。

新型冠狀病毒肆虐全球，台灣全力防疫工，專家學者宣導民眾避免聚集室內，43歲男子吳俊輝原藏身三重一處民宅大開賭場，為讓賭客免遭傳染，將賭場移到二重疏洪道中山橋下籃球場，吳嫌還找來4名同夥把風，加上附近沒有遮蔽物，賭場遇陌生人接近便一哄而散，警方查緝遇困境。

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專案小組為突破瓶頸，由三重警分局偵查隊長鄭偉豪帶隊，帶隊爬上疏洪道高約10公尺堤防，再匍匐前進潛入河堤內隱蔽處所蒐證，見時機成熟，30名戰警騎機車當作路障，包抄賭場，當場逮獲5名嫌犯、17名賭客，以象棋「四九」在公眾場所聚賭，查扣13萬100元抽頭金、賭資23萬1800元、賭具象棋、骰子、限注牌、認注夾等賭具。

警方為識別賭場嫌犯、賭客，還讓眾嫌穿上印有背號的背心，途經民眾還誤以為是在打籃球；警方偵訊後，將全案依違反刑法賭博罪，將賭場主嫌、員工等5嫌移送新北地檢偵辦、17名賭客則裁罰後離去。

三重警分局長王文澤也向賭場咖嗆聲，警方也隨全民投入防疫，但賭徒為賭仍不要命，呼籲賭徒們遠離不法，也提醒民眾在社區發現可疑不法處所，積極向報警及檢舉，新北警方會全力消滅治安汙染源。

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新北市男子吳俊輝將職業賭場移到二重疏洪道籃球場開放處，在防疫期間大開四九牌大賭場，被三重警分局一舉破獲；警方將賭客穿上背心識別，民眾還誤以為眾人在打籃球。（記者吳仁捷翻攝）

新北市男子吳俊輝將職業賭場移到二重疏洪道籃球場開放處，在防疫期間大開四九牌大賭場，被三重警分局一舉破獲；警方查扣賭具、46萬多元賭資。（記者吳仁捷翻攝）

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