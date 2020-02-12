為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

武漢肺炎》怕染病露天開賭 籃球場設賭場17賭客被抄

新北市男子吳俊輝將職業賭場移到二重疏洪道籃球場（見圖）開放處，在防疫期間大開四九牌大賭場，被三重警分局一舉破獲。（記者吳仁捷翻攝）

新北市男子吳俊輝將職業賭場移到二重疏洪道籃球場（見圖）開放處，在防疫期間大開四九牌大賭場，被三重警分局一舉破獲。（記者吳仁捷翻攝）

2020-02-12 11:17:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市男子吳俊輝夥同手下周姓男子等5嫌，以開放的疏洪道籃球場不會遭傳染冠狀病毒攬客，大白天就大膽在戶外開賭，三重警分局爬上3樓高堤防，在匍匐到隱密處蒐證、監控，見時機成熟，30名幹員如天羅地網般持盾牌設下屏障，一舉破獲職業賭場，逮獲17名賭客，起出賭具、46萬賭資、抽頭金，防疫期間緝賭也不手軟。

新型冠狀病毒肆虐全球，台灣全力防疫工，專家學者宣導民眾避免聚集室內，43歲男子吳俊輝原藏身三重一處民宅大開賭場，為讓賭客免遭傳染，將賭場移到二重疏洪道中山橋下籃球場，吳嫌還找來4名同夥把風，加上附近沒有遮蔽物，賭場遇陌生人接近便一哄而散，警方查緝遇困境。

專案小組為突破瓶頸，由三重警分局偵查隊長鄭偉豪帶隊，帶隊爬上疏洪道高約10公尺堤防，再匍匐前進潛入河堤內隱蔽處所蒐證，見時機成熟，30名戰警騎機車當作路障，包抄賭場，當場逮獲5名嫌犯、17名賭客，以象棋「四九」在公眾場所聚賭，查扣13萬100元抽頭金、賭資23萬1800元、賭具象棋、骰子、限注牌、認注夾等賭具。

警方為識別賭場嫌犯、賭客，還讓眾嫌穿上印有背號的背心，途經民眾還誤以為是在打籃球；警方偵訊後，將全案依違反刑法賭博罪，將賭場主嫌、員工等5嫌移送新北地檢偵辦、17名賭客則裁罰後離去。

三重警分局長王文澤也向賭場咖嗆聲，警方也隨全民投入防疫，但賭徒為賭仍不要命，呼籲賭徒們遠離不法，也提醒民眾在社區發現可疑不法處所，積極向報警及檢舉，新北警方會全力消滅治安汙染源。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

新北市男子吳俊輝將職業賭場移到二重疏洪道籃球場開放處，在防疫期間大開四九牌大賭場，被三重警分局一舉破獲；警方將賭客穿上背心識別，民眾還誤以為眾人在打籃球。（記者吳仁捷翻攝）

新北市男子吳俊輝將職業賭場移到二重疏洪道籃球場開放處，在防疫期間大開四九牌大賭場，被三重警分局一舉破獲；警方將賭客穿上背心識別，民眾還誤以為眾人在打籃球。（記者吳仁捷翻攝）

新北市男子吳俊輝將職業賭場移到二重疏洪道籃球場開放處，在防疫期間大開四九牌大賭場，被三重警分局一舉破獲；警方查扣賭具、46萬多元賭資。（記者吳仁捷翻攝）

新北市男子吳俊輝將職業賭場移到二重疏洪道籃球場開放處，在防疫期間大開四九牌大賭場，被三重警分局一舉破獲；警方查扣賭具、46萬多元賭資。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不甩WHO宣布 我國指揮中心：仍可簡稱「武漢肺炎」
2020-02-12 11:11

不甩WHO宣布 我國指揮中心：仍可簡稱「武漢肺炎」
Fed主席稱美國經濟前景良好 疫情對美仍有影響
2020-02-12 11:10

Fed主席稱美國經濟前景良好 疫情對美仍有影響
政大開訓練課 全台不動產人才皆免費

政大開訓練課 全台不動產人才皆免費
武漢肺炎》新加坡增2例！累積47例成中國外最嚴重國家
2020-02-11 21:54

武漢肺炎》新加坡增2例！累積47例成中國外最嚴重國家
社會今日熱門
2020-02-11 13:37

嘉市機車、貨車擦撞 59歲男子卡車底送醫急救無效

2020-02-11 20:07

超驚險！直升機針山絕壁救援 空勤救援畫面曝光 影片

2020-02-11 22:00

離譜！國道與後車起糾紛 「賓士男」拿鋁棒直接下車恐嚇

2020-02-11 20:50

「一人洗澡，全家頭昏」台中一氧化碳中毒5人送醫 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播