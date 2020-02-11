為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「給日理萬機您們」案件當事人寄送50個口罩 檢察官不收

橋頭地檢署收到50枚口罩。（記者蔡清華翻攝）

橋頭地檢署收到50枚口罩。（記者蔡清華翻攝）

2020-02-11 21:02:52

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市橋頭地檢署收發室於今日收到案件當事人寄送之包裹，指名要交給檢察官，經會同本署政風室主任開拆後，發現包裹內竟裝有一疊各式口罩，並有紙條紀載「我是口罩批發商，這些口罩送給日理萬機您們」，橋檢表示，將退還或轉贈慈善機構。

橋頭地檢署表示，本件因有職務上利害關係，將依公務員廉政倫理規範第5點，先請政風室退還給當事人，如果無法退還時，將由政風室依第5點規定簽報首長核定後，考慮以歸公、轉贈慈善機構或其他適合之方式處理。

初步清點，包裹內約有50枚口罩，包含有成人及兒童型式。目前以包裹上所留電話無法聯繫寄件人，仍待進一步追查實際寄件者，後續將由本署政風室處理。

因應武漢肺炎疫情，橋檢目前於出入口設置額溫槍、酒精或乾洗手、標籤紙（量過溫度識別用），以加強到署服務同仁及洽公民眾之人員管制。亦請洽公之民眾，須量額溫，並依中央流行疫情指揮中心指示配戴口罩。如果有額溫超過38度C以上之發燒現象，除有急迫情事應立即處理外，均可由檢察官安排改期，並勸導其盡速就醫。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》病人家屬送30個口罩 心意感動台中醫院醫護
2020-02-11 20:38

武漢肺炎》病人家屬送30個口罩 心意感動台中醫院醫護
武漢肺炎》戴口罩防疫 小兒科醫師：1歲以下不適合
2020-02-11 20:14

武漢肺炎》戴口罩防疫 小兒科醫師：1歲以下不適合
政大開訓練課 全台不動產人才皆免費

政大開訓練課 全台不動產人才皆免費
獨家》武漢肺炎防疫 ABC男戴防毒面具散步蹓狗引側目
2020-02-11 19:23

獨家》武漢肺炎防疫 ABC男戴防毒面具散步蹓狗引側目
社會今日熱門
2020-02-10 21:39

署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令

2020-02-11 00:05

獨家》三發地產疑傳宮鬥事件 董事長自曝被以精神病關押10天

2020-02-11 13:37

嘉市機車、貨車擦撞 59歲男子卡車底送醫急救無效

2020-02-10 22:23

國光客運爆胎撞擊雪隧避車道 駕駛重傷5乘客輕傷 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播