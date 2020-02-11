「給日理萬機您們」案件當事人寄送50個口罩 檢察官不收

橋頭地檢署收到50枚口罩。（記者蔡清華翻攝）

2020-02-11 21:02:52

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市橋頭地檢署收發室於今日收到案件當事人寄送之包裹，指名要交給檢察官，經會同本署政風室主任開拆後，發現包裹內竟裝有一疊各式口罩，並有紙條紀載「我是口罩批發商，這些口罩送給日理萬機您們」，橋檢表示，將退還或轉贈慈善機構。

橋頭地檢署表示，本件因有職務上利害關係，將依公務員廉政倫理規範第5點，先請政風室退還給當事人，如果無法退還時，將由政風室依第5點規定簽報首長核定後，考慮以歸公、轉贈慈善機構或其他適合之方式處理。

請繼續往下閱讀...

初步清點，包裹內約有50枚口罩，包含有成人及兒童型式。目前以包裹上所留電話無法聯繫寄件人，仍待進一步追查實際寄件者，後續將由本署政風室處理。

因應武漢肺炎疫情，橋檢目前於出入口設置額溫槍、酒精或乾洗手、標籤紙（量過溫度識別用），以加強到署服務同仁及洽公民眾之人員管制。亦請洽公之民眾，須量額溫，並依中央流行疫情指揮中心指示配戴口罩。如果有額溫超過38度C以上之發燒現象，除有急迫情事應立即處理外，均可由檢察官安排改期，並勸導其盡速就醫。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法