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超驚險！直升機針山絕壁救援 空勤救援畫面曝光

2名山友攀登花蓮萬榮鄉針山大峭壁受困在海拔1838公尺處營地，國搜中心調派空勤直升機馳援。（本報合成）

2名山友攀登花蓮萬榮鄉針山大峭壁受困在海拔1838公尺處營地，國搜中心調派空勤直升機馳援。（本報合成）

2020-02-11 20:07:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕空勤總隊飛行員展現高超技術，今天在針山大峭壁完成不可能的峭壁吊掛任務！2名技術攀登高手受困花蓮萬榮鄉針山大峭壁，今天早上由空勤總隊第一大隊出動「小海豚」A-365型直升機，冒險接近幾乎垂直的大岩壁上懸停，畫面曝光令人膽寒，直升機冒險「救1個人，直升機得在山谷滯空約3分鐘」，幸虧早上氣候穩定、能見度也變好，順利完成救援任務。

花蓮縣消防局10日接獲台中市消防局轉報，張姓、楊姓2名山友攀登花蓮萬榮鄉針山大峭壁受困在海拔1838公尺處營地，因連日起霧能見度不佳，已受困山壁多日，除了當年爬過針山峭壁的攀登高手都已整裝待發，消防局也請求國搜中心調派空勤直升機馳援。

空勤總隊表示，今天上午接獲消防署申請搜尋空勘任務，在花蓮縣萬榮鄉針山2攀岩高手受困，隨即由空勤第一大隊第一隊派出編號NA-106「小海豚」A-365型直升機，於7時21分從松山機場起飛執行，上午8時14分抵達目標區上空，天候及能見度良好，機上搜救人員開艙門降落2人紮營的峭壁岩階，協助將受困人員進行確保後吊掛上機，NA-106上午8時59分回報已成功吊掛1人。

從空勤總隊提供的救援畫面，光看就令人腳底發涼，直升機靠近針山大峭壁上2人受困的岩階，機上後艙人員從空中垂降時，腳底下的安來溪床約海拔1000公尺，落差800米，相當驚人。

據轉述機上副駕駛表示，從飛機上看峭壁地形十分驚險，平均飛機救援1人需滯空約3分鐘，由於山谷氣流比較無法掌控，吊掛完第1個後為求謹慎起見，直升機先起飛離開在附近空中盤旋，評估狀況許可後，再進行第2名受困者的救援，在9點08分回報第2名受困人員吊掛成功，9點20分降落花蓮港天宮！

小海豚直升機靠近針山大峭壁滯空，救援人員垂降窄小的岩階準備救人，腳底下則是落差800公尺的安來溪床。（空勤總隊提供）

小海豚直升機靠近針山大峭壁滯空，救援人員垂降窄小的岩階準備救人，腳底下則是落差800公尺的安來溪床。（空勤總隊提供）

隔著安來溪望向針山大峭壁，山友在同樣也是高難度南二子山頂拍攝的畫面。（賴姓山友提供）

隔著安來溪望向針山大峭壁，山友在同樣也是高難度南二子山頂拍攝的畫面。（賴姓山友提供）

執行針山吊掛任務的空勤總隊第一大隊第一隊編號NA-106的「小海豚」A-365型直升機，今天上午9點20分將2困2人載到花蓮港天宮前起降場。（孫姓航迷提供）

執行針山吊掛任務的空勤總隊第一大隊第一隊編號NA-106的「小海豚」A-365型直升機，今天上午9點20分將2困2人載到花蓮港天宮前起降場。（孫姓航迷提供）

針山大峭壁海拔1800多公尺的岩階上，2人已經受困多日，空勤直升機吊掛前拍下現場照片。（花蓮縣消防局提供）

針山大峭壁海拔1800多公尺的岩階上，2人已經受困多日，空勤直升機吊掛前拍下現場照片。（花蓮縣消防局提供）

直升機靠近針山大峭壁救人。（空勤總隊提供）

直升機靠近針山大峭壁救人。（空勤總隊提供）

直升機靠近針山大峭壁，畫面可見峭壁之驚險。（空勤總隊提供）

直升機靠近針山大峭壁，畫面可見峭壁之驚險。（空勤總隊提供）

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