罕見！無業女搶銀樓 獲二度減刑輕判

搶銀樓的黃女獲二度減刑，今輕判2年、緩刑5年。（資料照）

2020-02-11 20:31:11

〔記者楊國文／台北報導〕黃姓女子3年前無業，戴帽子、口罩持水果刀洗劫租處附近銀樓，強盜金戒指、金元寶等共值百萬元的飾品，逃回租處藏匿，警方調閱街頭監視器發覺她竟能「神隱」無蹤，查訪後3小時即逮人破案；高等法院查出，黃女有憂鬱症，濫用安眠藥急性中毒，致辨識力降低才犯下此案，審酌她治療後已大有進步，也和被害人和解，現擔任政府機關清潔人員，與同事相處融洽，應無再犯之虞，將她二度減刑，今輕判2年、緩刑5年。

檢方起訴指控，現年45歲的黃女跟男友3年前租住在北市大安區的2樓套房，她無業，花費仰賴經營清潔公司的男友。

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2017年7月3日下午，黃女戴帽子、口罩，暗藏水果刀進入住處附近金飾店內，向懷孕6個月的女店長聲稱想買項鍊，趁女店長開啟展示櫃，抽出水果刀架在女店長脖子上說，「把金飾給我」，她見女店長動作慢，乾脆自己動手搜刮金鍊15條、金戒指16枚、金元寶2個、金馬1只等值100萬元的金飾，快速逃回租處藏匿。

警方調閱附近監視器，未發現女搶匪逃離身影，直到女店長說女搶匪犯案後，一度站在店面旁的餐廳外，但一分鐘後「就不見了」，警方懷疑女搶匪是大樓住戶，身影才未出現在金飾店附近街頭的監視器畫面中。

警方出示照片給大樓住戶、女店長指認無誤，直接上樓逮人，起獲犯案衣物、刀械，發覺黃女把金飾藏在同層另一間套房外的置鞋櫃內，3小時即破獲。

高院依鑑定認為，黃女因有憂鬱症而服用過量安眠藥致急性中毒，犯案時其思考、知覺、行為辨識能力明顯降低，不過，犯後已坦承犯行，也和被害人和解，並賠償損失，給予二度減刑，且經台大醫院治療後已不再濫用藥物，並任職於政府機關清潔人員，也與同事相處融洽，應無再犯之虞，今輕判2年、緩刑5年。可上訴。

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