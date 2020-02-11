陳奕迅演唱會衍生台大體育館租借弊端 檢調分案調查

負責管理場地的台大體育室執行長卓燕玲，被控以不實企畫書向校方申請場地出借，台北地檢署已朝背信罪方向偵辦。（照：擷取自台大體育室官網）

2020-02-11 18:01:26

首次上稿17:11

更新時間18:01（新增台大校方回應）

〔記者錢利忠、吳柏軒／台北報導〕藝人陳奕迅2年多前在台大體育館舉辦售票演唱會，負責管理場地的台大體育室執行長卓燕玲卻被爆出，涉嫌向校方繳交不實企劃書，將演唱會包裝成「專輯發表會」，護航租借場地的廠商在不該辦演唱會的3樓主球場進行商演；此外，她近年來多次以不售票集會名義向校方申租場地，活動卻出現售票；台北地檢署已收到教育部函送案件，全案朝背信罪方向偵辦。對此，台大校方表示，尊重司法程序，並配合調查。

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陳奕迅2年多前發表新專輯，分別在台北及高雄兩地，舉辦2場售票演唱會，台北場的演出場館選在台大體育館，主辦單位量能文創於2017年9月23日開始售票，並於2017年11月24日晚上順利舉辦，該場演場會採全場對號入座，每人票價從3000元至5300元不等，共吸引超過3千名粉絲買票進場。

然而，台大體育館因外借給業者辦演唱會，屢遭附近居民及學生抗議噪音，從2014年開始即發文對內規定，不能將場地出租辦演唱會；不料，台大體育室仍於2017年將場地出租給量能文創，舉辦陳奕迅的售票演唱會，引發校內議論。

該場演唱會順利結束後，負責管理場地的台大體育室即被爆出，當初向校方提出場地申請的企畫書，內容與實際狀況不符；不僅如此，台大體育館於2011至2013年間，屢次被出借給廠商舉辦各類活動，承辦人卓燕玲被控向校方提出不實的契約書及大型活動計價表，以不售票名義向校方提出租金條件較優惠的場地租借申請，但廠商卻出現售票情況，使台大蒙受租金短收損失。

教育部接獲檢舉後，去年5月曾發3封公文給台大，要求清查卓燕玲一案，但負責調查該案的台大體育室主管，卻於去年7月底被全面撤換；全案經教育部移送檢調，北檢已分背信罪他字案，由檢察官邱曉華進行調查，另指揮調查局台北市調查處釐清全案相關金流，徹查有無涉收回扣或偽造文書等不法。

檢調掌握，卓燕玲長期負責台大體育館對外租借相關業務，她的特助林昱佑負責代她處理大小事，教育部去年5月函文台大調查後，監視器曾錄到卓燕玲於凌晨1點至清晨6點的時間，出現在台大體育室相關辦公室內處理文件，為釐清全案事證，包括卓燕玲及受指示處理「106年陳奕迅演唱會」企畫書的林昱佑，以及體育室相關職員，近期不排除被檢調傳喚作證以釐清真相。

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