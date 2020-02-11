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首頁　>　社會

台北醫院前放射科主任收回扣342萬 二審判刑6年

高等法院斥責張俊寧身為醫師兼主任，卻收賄達300多萬元，且期間長達數年，「嚴重損害素有崇高評價的醫界聲譽」，今依職務行為收賄罪判刑6年、褫奪公權3年。（資料照）

高等法院斥責張俊寧身為醫師兼主任，卻收賄達300多萬元，且期間長達數年，「嚴重損害素有崇高評價的醫界聲譽」，今依職務行為收賄罪判刑6年、褫奪公權3年。（資料照）

2020-02-11 16:43:16

〔記者楊國文／台北報導〕衛福部台北醫院前醫師兼放射科主任張俊寧，被控辦理醫學斷層掃描儀等採購案的8年多期間，涉向廠商收取回扣342萬多元，高等法院今審結，斥責張身為醫師兼主任，卻收賄達300多萬元，且期間長達數年，「嚴重損害素有崇高評價的醫界聲譽」，今依職務行為收賄罪判刑6年、褫奪公權3年；可上訴。

檢方起訴指出，張俊寧於2002年1月至2011年7月間，擔任衛福部（前身為衛生署）台北醫院醫師兼放射科主任，為具有法定職務權限的公務員。

張俊寧卻涉嫌從2002年5月至2011年1月間，藉由台北醫院辦理醫學斷層掃描儀等採購案，協助特定廠商得標，並利用儀器後續的維護合約等案、藥品採購案，多次向廠商收受賄賂，共多達342萬多餘元。

台北地院考量張俊寧已繳回犯罪所得342萬9923元，依職務行為收賄罪判刑6年6月，褫奪公權4年。張俊寧認為判刑過重，上訴高等法院請求減輕其刑。

高院認為，張俊寧坦承犯行，且已繳回所有賄款，依法減輕其刑，一審未考量到數罪屬連續犯，論罪對張有不利的違誤，認定共觸犯8罪，但斥責張身為醫師兼主任，卻收賄達342萬餘元，時間長達數年，嚴重損害素有崇高評價的醫界聲譽，今改判6年徒刑，褫奪公權3年。

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